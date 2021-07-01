کرونا جان ۷ نفر را در یزد گرفت

محمود نوری شادکام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ۸۰۸ نمونه گرفته شده از بیماران مشکوک به کرونا ویروس در شبانه روز گذشته، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۴۱۷ بیمار مبتلای قطعی به کرونا در استان شناسایی شدند.

وی با اشاره به شناسایی موارد جدید ابتلا به کرونا افزود: از این تعداد ۴۷ نفر در بیمارستان‌های استان بستری شدند و ۳۷۰ نفر در منزل دوره نقاهت خود را طی می کنند.

نوری شادکام ادامه داد: در شبانه روز گذشته هفت مبتلا به کرونا در استان جان خود را از دست دادند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد عنوان کرد: در حال حاضر ۴۸۷ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد ۹۳ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه خدمات دریافت می کنند.

وی از همشهریان خواست همچنان شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کرده و از برگزاری دورهمی‌های خانوادگی و حضور در اماکن شلوغ جدا خودداری کنند.