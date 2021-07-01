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۱۰ تیر ۱۴۰۰، ۲۳:۰۰

۱۳۰ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی زنجان بستری هستند

۱۳۰ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی زنجان بستری هستند

زنجان-۱۳۰ نفر به علت ابتلا به ویروس کرونا در مراکز درمانی زنجان بستری هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی ۲۴ ساعت گذشته ۷ نفر دیگر به علت ابتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری شدند.

از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون ۲۶ هزار و ۹۸۴ نفر به علت ابتلا و یا مشکوک بودن به این ویروس درمراکز درمانی استان نمونه برداری یا بستری شده اند.

از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز ۸ هزار و ۱۱۶ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده اند.

با فوت یک نفر بیمار کرونایی دیگر به تعداد جانباختگان کرونا در استان زنجان به ۱۵۰۰ مورد افزایش یافت.

در استان زنجان هم اکنون ۱۳۰ نفر هم به علت ابتلا به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.

کد مطلب 5248639

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