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۵ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۱۷

نیوکاسل در دیداری دوستانه از سد سلتیک گذشت

نیوکاسل در دیداری دوستانه از سد سلتیک گذشت

تیم فوتبال نیوکاسل انگلیس در یک بازی دوستانه مقابل سلتیک اسکاتلند به برتری دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین دیدار دوستانه که روز گذشته برگزارشد، تیم فوتبال نیوکاسل با ارائه یک بازی برتربا نتیجه چهاربر یک ازسد قهرمان فصل گذشته مسابقات لیگ برتر اسکاتلند گذشت .

برای نیوکاسل دراین دیدار "اوبا فمی مارتینزگ(10)، "آلبر لوکه" (42 و30) و "جیمز میلنر"(90) گلزنی کردند. تنها گل سلتیک را نیز "مارک برون" در دقیقه 72 به ثمر رساند.

دیروزهمچنین بازی های دوستانه دیگری درفوتبال اروپا انجام شد که نتایج آن به شرح زیراست :
فارست گرین انگلیس 4 - بریستول سیتی انگلیس یک
دانفرملاین اسکاتلند 2 - ناتینگهام فارست انگلیس یک

 

کد مطلب 524864

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