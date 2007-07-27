کنترل بصره تا پایان 2007 به دولت عراق واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "ایندیپندنت"، مارشال "جاک استیراپ"، در گفتگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی با اعلام این خبر گفت که انتظار می رود این تصمیم در چند ماه آینده اتخاد شود.



وی افزود: به اعتقاد من به زمان تحویل شهر بصره به نیروهای عراقی بسیار نزدیک شده ایم و فقط زمان آن در حال حاضر نامشخص است، اما من مطمئن هستم که در نیمه دوم سال جاری انجام خواهد شد.

تعداد نظامیان انگلیسی در عراق امسال از رقم هفت هزار نفر به پنج هزار و 500 نفر کاهش یافت و قرار است به زودی با خروج نیروهای انگلیسی از پایگاهی در شهر بصره به تعداد 500 نفر دیگر کاهش یابد.

زمان خروج کامل نظامیان انگلیسی از عراق احتمالاً در دیدار "گوردون براون"، نخست وزیر انگلیس با "جرج بوش"، رئیس جمهوری آمریکا در هفته آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت. دولت بوش تحت فشارهای فزاینده داخلی درباره عراق قرار دارد، اما تصمیم گیری نهایی درباره خروج نیروها از عراق تا ماه سپتامبر(شهریور) که قرار است فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق ارزیابی خود را از اوضاع این کشور به دولت ارائه کند، به تاخیر خواهد افتاد.

مارشال استیراپ تاکید کرد که عملیات نظامی در جنوب عراق موفقیت آمیز بوده، اما اذعان کرد که ممکن است برخی این ادعا را باور نکنند.



وی ادعا کرد: مسئولیت نظامیان انگلیسی در شهر بصره امن کردن این شهر نبوده ،بلکه آماده کردن شهر و مردم آن برای در دست گرفتن مسئولیت اداره آن بوده و به این هدف بسیار نزدیک شده اند.

وی همچنین درباره افغانستان نیز از سایر کشورها خواست مسئولیت بیشتری را در این کشور تقبل کنند.



مارشال استیراپ گفت : عملیات جاری در این کشور منابع و توان نیروهای انگلیسی را مستهلک کرده، اما کاهش تعداد نیروها در عراق و افغانستان می تواند این مشکل را برطرف کند.