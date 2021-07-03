افزایش شمار مبتلایان به کووید ۱۹ در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پرویز یزدان‌پناه افزود: هم اکنون ۱۵۹ بیمار در بیمارستان‌های استان بستری می‌باشند که ۶۷ نفر مبتلای قطعی و ۴ نفر از این بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.



وی ادامه داد: از مجموع مبتلایان به کووید ۱۹ در کهگیلویه و بویراحمد ۵۰۱۳۹ نفر بهبود یافته گزارش شده است.



وی اذعان داشت: از ۳۲۹ نمونه PCR دریافت شده از آزمایشگاه سلولی و مولکولی یاسوج حدود ۳۵ درصد موارد مثبت بودند که بیشترین موارد مثبت در شهرستان‌های گچساران، بویراحمد، بهمئی و لنده و از ۲۷۳ نمونه رپید تست ۱۵ درصد مثبت و بیشترین آمار در شهرستان‌های گچساران، بویراحمد و بهمئی بودند.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان برگزاری هر گونه تجمع را موجب افزایش شمار مبتلایان کرونا عنوان و اضافه کرد: مهم‌ترین خطر در روزهای آینده، برگزاری مراسم عروسی و سفر شهروندان است و باید این مساله فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی شود.

یزدان‌پناه با تاکید بر ضرورت ادامه استفاده از ماسک و رعایت فاصله فیزیکی حتی با انجام واکسیناسیون سراسری، به افراد مبتلا به کرونا که دارای علائم حاد نبوده و در منزل حضور دارند، توصیه کرد که شرایط قرنطینه در منزل را با شدت بیشتر رعایت کرده و از تردد در سطح جامعه خودداری کنند تا دوره انتقال پذیری بیماری طی شود.

وی افزود: با توجه به شروع پیک پنجم در سراسر کشور و ابتلای استان‌های مجاور به کرونای هندی، احتمال ورود آن به استان وجود دارد و لازم است دستورالعمل‌های بهداشتی کاملاً رعایت شود.