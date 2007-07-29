به گزارش خبرنگار مهر ، متخصصان هشدار داده اند، عدم کنترل چربی خون و کلسترول ، می تواند زمینه را برای بروز انواع بیماریها از جمله بیماریهای قلبی و عروقی فراهم کند.

براساس این گزارش ، در کشورهای آسیایی ، اروپایی و امریکایی مشکل کلسترول وجود دارد اما تعداد مبتلایان در برخی نواحی بیشتر و در برخی دیگر کمتر است.

بررسی ها نشان می دهد، چاقی که بزرگترین مشکل سلامت عمومی نامیده شده ، در درجه اول با افزایش چربی خون ارتباط دارد در عین حال با توجه به تغییر سبک زندگی و استفاده از غذاهای آماده ، پر چرب ، عدم تحرک و ورزش کافی افراد ، در اکثر خانواده های جهان مشکل کلسترول وجود دارد و این مورد حتی در میان جوانان نیز شیوع پیدا کرده است.

متخصصان معتقدند، بسیاری از افراد با توجه به اینکه از وضعیت کلسترول خود آگاهی دارند اما برای پائین آمدن آن اقدامی نمی کنند و این مسئله به طور حتم خطرات بسیاری را برای آنان ایجاد می کند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه در حال حاضر بیماریهای قلبی نخستین عامل مرگ و میر در جهان است و کلسترول بالا نیز با این گونه بیماریها در ارتباط است باید نسبت به کنترل آن توجه بیشتری کرد.