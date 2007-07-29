چاقی اعتماد به نفس نوجوانان را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رابرت کراسان عضو مرکز تحقیقات روانشناسی نیویورک گفت: تصویر ذهنی نامناسب ، بر دختران جوان تاثیری به مراتب بدتر از پسران دارد و در برخی موارد دیده شده که حتی دختران چاق تمایل کمتری برای ورود به دانشگاه را دارند .

همچنین تحقیقات نشان می دهد، دختران چاق تمایل چندانی به شرکت در کارهای اجتماعی و گردهمایی ندارند، زیرا تصور می کنند از جانب دیگران مورد تایید و تحسین قرار نخواهند گرفت.

بر اساس این گزارش ، میزان افسردگی در افراد چاق بیشتر است و چنین افرادی رضایت کمتری از زندگی دارند و در حفظ سلامت خود نیز چندان کوشا نیستند و بیشتر دست به کارهایی نظیر خود کشی می زنند.

از سوی دیگر ، دحتران چاق به دلیل اینکه تصور می کنند از نظر ظاهری مورد تایید و توجه دیگران نیستند ، به سمت مصرف مواد مخدر و محرکهای مصنوعی مانند سیگار می روند تا بدین ترتیب به طور موقتی خود را آرام کرده و یا توجه دیگران را به خود جلب کنند.

بررسی ها نشان می دهد ، در بسیاری از موارد به دلایلی مشابه ، دختران چاق بیش از هم سن و سالان لاغرشان که اندامی مناسب دارند ، درگیر ناراحتی های جسمی و مشکلات روحی می شوند و با توجه به اعتماد به نفس پایین تر، کمتر به دنبال فرصتهای خوب و موفقیت می روند.