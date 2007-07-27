به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی اسپیلبرگ در مطلبی که در وبسایت خبری abcnews منتشر شده، آورده است: "استیون موضع خود را در قبال همکاری با دولت چین در بازیهای المپیک 2008 پکن تا چند هفته آینده مشخص میکند. هدف اصلی ما پایان بخشیدن به نسلکشی است."
اندی اسپان ادامه داد: "ما همه راه حلها را بررسی میکنیم. از جمله قطع ادامه همکاری با چینیها. اما تصمیم اسپیلبرگ بستگی به بیانیهای احتمالی دارد که انتظار میرود پکن در چند روز آینده درباره بحران نسلکشی دارفور صادر کند. ما منتظر شنیدن نظر دولت چین در این باره در آینده بسیار نزدیک هستیم."
به گفته سخنگوی فیلمساز سرشناس و قدرتمند آمریکایی، اگر راه حل پیشنهادی چینیها سازنده باشد، مذاکرات دو طرف میتواند ادامه پیدا کند، در غیر این صورت هر اتفاقی ممکن است رخ بدهد. اسپیلبرگ به دلیل استفاده نکردن از قدرت خود برای فشار بر چینیها در اتخاذ موضعی سختگیرانهتر از سوی این کشور در قبال بحران دارفور تحت فشار است.
چین از بزرگترین سرمایهگذاران صنعت نفت سودان است و به همین دلیل در برابر اعزام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به منطقه بحرانزده دارفور مقاومت میکند. گروههای مدافع حقوق بشر همواره کشورهای قدرتمند جهان را به سبب سهلانگاری در حل و فصل بحران نسلکشی دارفور و تلاش برای فروش سلاح بیشتر به سودان سرزنش میکنند.
المپیک 2008 پکن تابستان سال آینده در پرجمعیتترین کشور دنیا برگزار میشود و از کشور ما مجید مجیدی با ساخت فیلمی کوتاه و تبلیغاتی در برگزاری هر چه بهتر آن مشارکت میکند. استیون اسپیلبرگ این روزها مشغول کار روی پروژه "ایندیانا جونز 4" است.
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