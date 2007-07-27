بازگشایی مسجد لعل اسلام آباد / تظاهرات بر ضد مشرف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دو هفته پس از سرکوب خونین قائله مسجد لعل اسلام آباد از سوی نیروهای دولت پاکستان که دست کم 100 کشته برجا گذاشت، امروز همزمان با بازگشایی این مسجد، صدها نفر از طلاب دینی با برپایی تظاهرات اعتراض آمیز مانع از ورود امام جماعت جدید به مسجد جهت اقامه نماز جمعه شدند.

تعدادی از تظاهرکنندگان نیز به بام مسجد رفته و پرچم سیاهی را بر فراز آن نصب کردند. جمعیت تظاهرکنندگان در حالی که شعارهای ضد مشرف از قبیل " مشرف باید استعفا دهد" را سر داده بودند، خواستار بازگشت "عبدالعزیز"، امام جماعت سابق و طرفدار طالبان شدند تا نماز را برپا کند. عبدالعزیز هم اکنون در زندان به سر می برد.

تعدادی نیز به محل مدرسه دینی جنب مسجد که هفته جاری توسط نیروهای دولتی تخریب شده بود، رفتند. تظاهرکنندگان همچنین با سر دادن شعار از "عبدالرشید قاضی" دستیار امام جماعت سابق مسجد که در جریان وقایع مسجد لعل، هدایت طلاب مسلح را برعهده داشت و در نهایت توسط نیروهای دولتی کشته شد، حمایت کردند و فریاد زدند:" خون قاضی به انقلاب ختم می شود."

نیروهای پلیس پاکستان که خارج مسجد مستقر شده بودند، برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک آور استفاده کردند، اما از ورود به محوطه مسجد که تظاهرات در آنجا برگزار شد، خودداری کردند.



یاد آور می شود در جریان ناآرامی های اخیردر اسلام آباد که در پی تجمع عده ای از طلاب تندرو در مسجدی به نام لعل شکل گرفته بود، نیروهای امنیتی پاکستان، این مسجد را محاصره کردند، اما طلاب حاضر در این مسجد به تهدیدهای نیروهای امنیتی و درخواست آنها برای تسلیم شدن توجهی نکرده و همچنان به ناآرام کردن اوضاع اسلام آباد ادامه دادند.

در ادامه آشوبگری این افراد،"پرویز مشرف" رئیس جمهور پاکستان به آنها هشدار داد اگر خود را تسلیم نکنند کشته خواهند شد اما بازهم این طلاب به هشدارها گوش نکردند و در جریان حمله نیروهای امنیتی پاکستان به مسجد لعل و کشته شدن رهبر این طلاب تندرو، آشوب مسجد لعل پایان یافت.

اما در جریان این آشوب علاوه بر رهبر این جریان تندرو،عده ای از طلاب و نیروهای امنیتی پاکستان نیز کشته شدند که این امر سبب اعتراض گروه های مذهبی پاکستان شد.

