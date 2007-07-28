بانوان کرمانی زیر پوشش انجمن سلامت بانوان قرار می گیرند

مدیر عامل انجمن سلامت بانوان استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: کلیه بانوان کرمانی می توانند با مراجعه به انجمن سلامت بانوان و پر کردن کارت عضویت این انجمن از خدمات آن بهره مند شوند.
زینب واعظی افزود: بخش دیابت این انجمن سلامت بانوان در حال حاضر کار تست قند خون مراجعین را انجام می دهد و تا کنون 20 نفر از خانم های کرمانی برای عضویت به این انجمن مراجعه کرده اند.
وی تصریح کرد: انجمن سلامت بانوان استان کرمان معایناتی از قبیل فشار خون، قند خون، چربی خون و معاینات غربالگری سرطان سینه را به صورت رایگان انجام می دهد.
کارمندان دولت برای عضویت در این انجمن و انجام معاینات در اولویت هستند.
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