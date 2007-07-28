بانوان کرمانی زیر پوشش انجمن سلامت بانوان قرار می گیرند

مدیر عامل انجمن سلامت بانوان استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت : کلیه بانوان کرمانی می توانند با مراجعه به انجمن سلامت بانوان و پر کردن کارت عضویت این انجمن از خدمات آن بهره مند شوند .

زینب واعظی افزود : بخش دیابت این انجمن سلامت بانوان در حال حاضر کار تست قند خون مراجعین را انجام می دهد و تا کنون 20 نفر از خانم های کرمانی برای عضویت به این انجمن مراجعه کرده اند .

وی تصریح کرد : انجمن سلامت بانوان استان کرمان معایناتی از قبیل فشار خون، قند خون، چربی خون و معاینات غربالگری سرطان سینه را به صورت رایگان انجام می دهد .