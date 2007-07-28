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۶ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۰۹

بانوان کرمانی زیر پوشش انجمن سلامت بانوان قرار می گیرند

کرمان - خبرگزاری مهر: کلیه بانوان کرمانی در صورت عضویت در انجمن سلامت بانوان می توانند از خدمات انجمن سلامت بهره ببرند.

مدیر عامل انجمن سلامت بانوان استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: کلیه بانوان کرمانی می توانند با مراجعه به انجمن سلامت بانوان و پر کردن کارت عضویت این انجمن از خدمات آن بهره مند شوند.

زینب واعظی افزود: بخش دیابت این انجمن سلامت بانوان در حال حاضر کار تست قند خون مراجعین را انجام می دهد و تا کنون 20 نفر از خانم های کرمانی برای عضویت به این انجمن مراجعه کرده اند.

وی تصریح کرد: انجمن سلامت بانوان استان کرمان معایناتی از قبیل فشار خون، قند خون، چربی خون و معاینات غربالگری سرطان سینه را به صورت رایگان انجام می دهد.

کارمندان دولت برای عضویت در این انجمن و انجام معاینات در اولویت هستند.

کد مطلب 524938

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