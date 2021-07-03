۳۲۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۷ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، آرش نجیمی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان به جز منطقه کاشان اظهار داشت: در حال حاضر ۸۹۰ تخت بستری در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درگیر بستری بیماران مبتلا به کرونا شده‌اند.

وی به مراجعه یک هزار و ۶۱ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد و گفت: تست ۳۲۹ نفر از این افراد مثبت کرونا بوده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه با بیان اینکه ۱۸۳ نفر از این بیماران جدید طی ۲۴ ساعت اخیر در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شده‌اند، ابراز داشت: در حال حاضر ۱۴۴ بیمار مبتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند.

نجیمی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت اخیر ۱۱۲ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند، گفت: همچنین در این بازه زمانی هفت بیمار مشکوک به کرونا جان باخته‌اند که تاکنون تست چهار نفر مثبت کرونا بوده است.