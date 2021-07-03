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۱۲ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۰۹

رئیس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی:

دمای هوای آذربایجان‌شرقی تا ۶ درجه افزایش می‌یابد

دمای هوای آذربایجان‌شرقی تا ۶ درجه افزایش می‌یابد

تبریز- رئیس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از افزایش چهار تا ۶ درجه‌ای دمای هوای استان طی هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز شنبه در یک گفت‌وگوی خبری اظهار کرد: بررسی آخرین اطلاعات و نقشه‌های هواشناسی استان نشان می‌دهد، جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما طی هفته جاری در استان حاکم است که این افزایش دما در روز یکشنبه محسوس خواهد بود.

وی افزود: با توجه به افزایش دمای استان، در برخی ساعات به خصوص طی ساعات بعد از ظهر رشد ابرهای همرفتی و احتمالاً در ارتفاعات و نواحی شمالی استان، رگبارهای پراکنده باران و وزش باد گاهی تا نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود.

رییس گروه پیش بینی هواشناسی آذربایجان شرقی ادامه داد: با توجه به گرمی هوای استان طی هفته جاری، توصیه می‌شود هم استانی‌ها در مصرف حامل‌های انرژی به خصوص آب و برق صرفه جویی کنند.

در ۲۴ ساعت گذشته دمای هوای تبریز در گرم‌ترین زمان ۳۴ درجه بالای صفر و در خنک‌ترین زمان ۱۸ درجه بالای صفر بود. دمای فعلی این شهر نیز ۲۶ درجه بالای صفر است.

در ۲۴ ساعت گذشته، جلفا و میانه با دمای ۳۷ درجه بالای صفر گرم‌ترین شهرهای آذربایجان شرقی و ورزقان با دمای هشت درجه بالای صفر خنک‌ترین شهر استان گزارش شده است.

کد مطلب 5249493

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