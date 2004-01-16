آيت الله سيستاني، اميدهاي آمريكا را بر باد داده است

به گزارش خبرگزاري مهر، برخي از تحليلگران سياسي اعلام كردند كه درخواست آيت الله سيستاني مرجع برجسته شيعيان عراق مبني بر لزوم برگزاري انتخابات زودهنگام و فراگير، اميدهاي آمريكا را در اجراي طرح انتقال قدرت خود در ژوئن آينده برباد داده است.

به گفته تحليلگران،اين زنگ هشداري به جرج بوش رئيس جمهور آمريكا است كه براي انتخاب مجدد خود تلاش مي كند.

آيت الله سيستاني خواستار اين است كه حكومت انتقالي به شكل مستقيم و توسط مردم تشكيل شود اين در حالي است كه آمريكايي ها مدعي هستند ، سازمان دهي چنين انتخاباتي پيش از موعد مقرر براي انتقال قدرت به عراقي ها در اول ژوئن آينده غير ممكن است.

مصطفي علاني تحليلگر عراقي مركز پژوهش هاي امنيتي و دفاعي سلطنتي در لندن معتقد است : آيت الله سيستاني مي خواهد به عنوان پدر روند دموكراتيك درعراق نمايان شود.

به گفته وي ، آيت الله سيستاني متقاعد شده است كه آمريكايي ها تمايل وقدرت برگزاري انتخابات را ندارند.

تودي دودج از دانشگاه وارويك انگليس و مركز بين المللي پژوهش هاي راهبردي بر اين باور است كه پل برمر حاكم آمريكايي عراق و جرمي گرين استاك قدرت تاثيراعتراضهاي آيت الله سيستاني بر مردم عراق را محاسبه نكرده اند.

به گفته وي، هيچ گونه ابهامي در موضع آشكار آيت الله سيستاني وجود ندارد و اين موضع از شش ماه پيش تاكنون هيچ تغييري نكرده است .

وي افزود: برمر نسبت به خواسته ايشان بي اعتنا است و گرين استاك هم گمان مي كند كه مي توان به نحوي با آيت الله كنار آمد كه بايد گفت چنين محاسباتي اشتباه است زيرا تنها موافقت با انتخابات مستقيم، موجب مشروعيت و جلب حمايت مردمي خواهد شد كه اشغالگران آمريكايي به آن نياز دارند، كما اينكه به منزوي كردن اقليت كوچكي از عراقي ها كه در اعمال خشونت آميز شركت مي كنند ، كمك خواهد كرد.

به گزارش رويترز ، عقب نشيني آمريكا از طرح برپايي كنفرانس منطقه اي در عراق براي گزينش مجلس انتقالي در 31 مي (اوايل خرداد 83) از تاثيرات موضع ثابت و غير قابل تغيير آيت الله سيستاني است ، مجلسي كه قرار است كه حكومت انتقالي را تشكيل دهد و در سال 2005 هم انتخابات فراگير را برگزار كند.

آيت الله سيستاني با تاكيد بر لزوم برگزاري انتخابات فراگيراظهار داشته است: سازمان ملل متحد كه در بسياري از جنگ هاي جهان بلافاصله پس از جنگ ها انتخابات را سازمان دهي كرده است بايد امكان برگزاري انتخابات در عراق را در كوتاه مدت ارزيابي و محاسبه كند.

چارلز ترايب كارشناس امور عراق در دانشكده پژوهش هاي آفريقايي و شرقي دانشگاه لندن بر اين باور است كه نشست روز دوشنبه آينده ميان هيات شوراي حكومت انتقالي و كوفي عنان و نماينده نيروهاي ائتلاف براي بررسي خواسته آيت الله سيستاني در مورد اماكن برگزاري انتخابات در عراق است.

به گفته وي،اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق كه اكثر آنها احتمالا در انتخابات مستقيم شكست خواهند خورد ، تلاش خواهند كرد تا عنان را به لزوم اتخاذ طرح انتقال قدرت در 15 نوامبر گذشته وناممكن بودن برگزاري انتخابات فراگير در حال حاضرمتقاعد كنند، اما عنان كماكان حتي در مورد ازسرگيري فعاليت هيات سازمان ملل متحد در مورد ماموريت هاي انساني خود به دليل عدم ضمانت هاي امنيتي و ملاحظات سياسي دچارترديد است.