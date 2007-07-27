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۵ مرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۵۱

تیم فوتبال جوانان ایران در نخستین گام مغلوب شاندونگ چین شد

تیم فوتبال جوانان ایران در نخستین گام مغلوب شاندونگ چین شد

تیم فوتبال جوانان ایران در نخستین دیدار خود در تورنمنت بین‌المللی چین مقابل تیم "شاندونگ" این کشور تن به شکست داد.

به گزارش خبرنگارمهر، در آغازتورنمنت بین المللی چین که با شرکت 5 تیم درشهر"چنگ دائو"برگزارمی شود، ظهر امروزبه وقت تهران، تیم جوانان کشورمان با نتیجه 2 بر1 مغلوب تیم شاندونگ چین شدند. 

تنها گل تیم فوتبال جوانان کشورمان که به دلیل تاخیر در پروازهواپیما تنها ساعاتی پیش از آغازاین مسابقه وارد شهر"چنگ دائو"چین شده بود، دردقیقه 70 توسط علی عموری به ثمر رسید .

تیم ایران درروزهای هفتم، یازدهم وسیزدهم مرداد به ترتیب به مصاف تیم‌های استرالیا، شاندونگ چین وکره جنوبی خواهد رفت .

تیم جوانان کشورمان خود را برای مسابقات قهرمانی جوانان آسیا که مهرماه جاری به میزبانی کشورمان برگزارخواهد شد، آماده می کند.

کد مطلب 524967

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