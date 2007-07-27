تیم فوتبال جوانان ایران در نخستین گام مغلوب شاندونگ چین شد

به گزارش خبرنگارمهر، در آغازتورنمنت بین المللی چین که با شرکت 5 تیم درشهر"چنگ دائو"برگزارمی شود، ظهر امروزبه وقت تهران، تیم جوانان کشورمان با نتیجه 2 بر1 مغلوب تیم شاندونگ چین شدند.

تنها گل تیم فوتبال جوانان کشورمان که به دلیل تاخیر در پروازهواپیما تنها ساعاتی پیش از آغازاین مسابقه وارد شهر"چنگ دائو"چین شده بود، دردقیقه 70 توسط علی عموری به ثمر رسید .



تیم ایران درروزهای هفتم، یازدهم وسیزدهم مرداد به ترتیب به مصاف تیم‌های استرالیا، شاندونگ چین وکره جنوبی خواهد رفت .



تیم جوانان کشورمان خود را برای مسابقات قهرمانی جوانان آسیا که مهرماه جاری به میزبانی کشورمان برگزارخواهد شد، آماده می کند.