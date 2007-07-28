دکتر اکبر درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال تحصیلی جاری مجوز دانشکده بهداشت به دانشگاه اعطا شد و پس از جدایی این دانشکده از دانشکده پیراپزشکی، زمینه فعالیت مستقل آن با امکانات جدید و اعضای هیئت علمی مجرب فراهم می شود.

وی با اشاره به تقویت آموزش بالینی در دانشکده پزشکی گفت: با سرمایه گذاری مناسب دانشگاه و اعطای بودجه از سوی وزارت بهداشت مرکز مهارت های بالینی برای دانشجویان پزشکی عمومی راه اندازی شده است که به اذعان بسیاری از کارشناسان در کشور نمونه است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: در کنار این مرکز، به زودی بخشی نیز برای ارتقاء مهارت های بالینی دستیاران رشته های تخصصی راه اندازی خواهد شد که به دلیل گستردگی رشته های تخصصی هم اکنون یک واحد آموزشی لاپاراسکوپی برای دستیاران راه اندازی شده است .

وی همچنین از برقراری کارگاه های مخصوص "حمایت از پیشرفت های زندگی" به نام ACLS برای دانشجویان انترن خبر داد و گفت: این کارگاه ها به زودی برای دانشجویان سایر رشته های پزشکی نیز برقرار می شود و پس از برای مردم تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار خواهد شد.