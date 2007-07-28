  1. حوزه و دانشگاه
ستاد جشنواره پوشش و عفاف در دانشگاه الزهرا (س) تشکیل می شود

ستاد جشنواره پوشش و عفاف برای دانشجویان دانشگاههای منطقه یک کشور متشکل از مدیریت فرهنگی دانشگاه الزهرا (س)، اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم و دانشجویان تشکیل می شود.

دکتر مرضیه خزعلی مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه الزهرا (س) در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: ستاد جشنواره مرواریدی در صدف با محوریت پوشش و عفاف در شهریور ماه تشکیل می شود و طرح اولیه آن مورد بحث قرار گرفته است که جمع بندی این طرح با شروع سال تحصیلی جدید به طور جدی طی جلساتی با وزارت علوم صورت می گیرد.

وی در خصوص  داوری بخش های این جشنواره گفت: برای هیئت داوران علاوه بر آنکه از پتانسیل علمی و فرهنگی اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) استفاده خواهد شد از نهاد ریاست جمهوری، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و نهادهای مرتبط با زنان بهره گرفته می شود.

