۶ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۲۲

اعتراض در کوی دانشگاه ؛

صندوق رفاه برای تغذیه دانشجویان در تابستان اعتباری پرداخت نکرده است

مدیر کل مجتمع خوابگاههای دانشگاه تهران در پی اعتراض دانشجویان نسبت به عدم ارائه غذا به دانشجویان ساکن خوابگاه تابستانه گفت: صندوق رفاه دانشجویان هیچ اعتبار یا مواد اولیه ای برای تغذیه دانشجویانی که اسکان تابستانه دارند در نظر نگرفته است.

مهندس علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مدیریت کوی دانشگاه موضوع غذای دانشجویان ساکن خوابگاه تابستانه را پیگیری می کند و تلاش می شود تا از طریق کانال های حاشیه ای به رفع مشکل تغذیه دانشجویانی که اسکان تابستانه دارند، کمک شود.

وی با بیان اینکه اعتبارات دولتی تعریف شده است، گفت: تابستان جزء تقویم آموزشی نیست و صندوق رفاه دانشجویان اعتبارات لازم را فقط برای تغذیه در طول سال تحصیلی اختصاص می دهد.

مدیرکل امور خوابگاههای دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: سال گذشته با مساعدت دانشگاه و دیگر دستگاه ها این امکان فراهم شد که به دانشجویان خوابگاههای تابستانه غذا داده شود، در تابستان جاری نیز آمادگی طبخ غذا وجود دارد اما مواد اولیه وجود ندارد!

به گزارش مهر، تعدادی از دانشجویان کوی دانشگاه تهران که اسکان تابستانه دارند، شب پنج شنبه هفته گذشته در اعتراض به عدم طبخ غذا اعتراض کردند.

