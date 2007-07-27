مرز باشماق مریوان به مرز رسمی تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، استاندار کردستان در آئین افتتاح مرز باشماق گفت: اففتاح این مرز طلیعه‌ای ارزشمند برای استحکام برادری و حس همجواری براساس قوانین دو کشور است.

اسماعیل نجار افزود: افتتاح این پروژه را از مصوبات هئیت دولت به استان کردستان برشمرد و افزود: مردم ایران و عراق با توجه به اشتراکات دینی و مذهبی که دارند می توانند نقش بسیار مهمی را در منطقه ایفا نمایند.