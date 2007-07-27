مرز باشماق مریوان به مرز رسمی تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، استاندار کردستان در آئین افتتاح مرز باشماق گفت: اففتاح این مرز طلیعهای ارزشمند برای استحکام برادری و حس همجواری براساس قوانین دو کشور است.
اسماعیل نجار افزود: افتتاح این پروژه را از مصوبات هئیت دولت به استان کردستان برشمرد و افزود: مردم ایران و عراق با توجه به اشتراکات دینی و مذهبی که دارند می توانند نقش بسیار مهمی را در منطقه ایفا نمایند.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی خاطر نشان کرد: دشمنان برای ضربه زدن به مسلمانان از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند و تحرکات آنها در کشورهای منطقه به خصوص کشور عراق نمونه بارز این مدعاست ولی مسلمانان باید با عمل به فرامین این دین الهی و همچنین تجکیم تحاد و همبستگی اسلامی کلیه دسیسه های دشمنان را خنثی نمایند.
مرز باشماق از توابع شهرستان مریوان بوده و بیش از 150 کیلومتر با مرکز استان فاصله دارد.
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