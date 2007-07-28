مازندران قهرمان رقابتهای تکواندو خردسالان ایران شد

به گزارش خبرنگارمهر، این رقابتها به مدت دو روز در خانه تکواندو با حضور 206 تکواندوکار در قالب 22 تیم از 20 استان انجام شد که در نهایت مازندران که سال گذشته دوم شده بود با کسب 5 نشان طلا، 2 نقره و 1 برنز و مجموع 87 امتیاز عنوان قهرمانی را کسب کرد.

بوشهرهم که در دوره قبلی این رقابتها قهرمان شده بود با 3 نشان طلا، 4 برنز و 62 امتیازبه عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد. تهران هم با یک طلا ، یک نقره ، 2 برنز و 40 امتیاز در جای سوم ایستاد. اصفهان با یک طلا ، 2 برنز و 37 امتیاز و گیلان با 3 برنز و 37 امتیاز درمکان های چهارم و پنجم ایستادند.

درپایان این مسابقات کمیته برگزاری جام اخلاق را به تیم خوزستان اهداء نمود. ضمن اینکه نیما معظمی از تهران به عنوان فنی ترین تکواندوکار و حمید خسروشاهی ازکرج به عنوان بهترین سرپرست ، انتخاب و معرفی شدند.

نتایج کامل اوزان مختلف به این ترتیب است:

وزن اول:1-علی بابایی (مازندران)2- مهیار‌اسد‌پازکی(گیلان)3- سعید‌نکونام(تهران)و رضا شیرزوانی (آذربایجان‌غربی)

وزن دوم:1- محمد‌نوروزی(بوشهر( 2-رامین‌ابوعلی(تهران)3-عرفان‌غفاری(کرج) و علیرضااوزکی(اصفهان)

وزن سوم:1- امیرکشاورزنیا(بوشهر(2- رضایعقوبی(گیلان)3-سیناعباسی(گیلان) و محمد حسن پلنگ افکن(مازندران)

وزن چهارم:1-هادی احمدی(مازندران)2- محمد اصلانی(قزوین)3- امیر حسین پور(تهران) و مهدی کاکویی‌زارع(سمنان)

وزن پنجم:1- رضا جعفرپور(مازندران)2- اشکان یزدانی(گیلان)3-مجیدهادیان(اصفهان)ورضا چاه شوری(بوشهر)

وزن ششم:1- نیما معظمی(تهران)2- علیرضاشریف حسینی(مازندران)3- فرزام خان محمدی(اردبیل)و فرزاد بدرانتقال(اردبیل)

وزن هفتم:1- امیر حسین قلعه گلابی(بوشهر)2- سیدمحمد خرم الحسینی( قزوین)3- محمدرضا نصرتی(کرج) وعلیرضا محمدشاهی(خراسان جنوبی)

وزن هشتم:1- رضا دهقانی(مازندران)2- محسن جباری(قم) 3-امیر حسین ناکینی(کرج) و سید امیر آشنا(بوشهر)

وزن نهم:1- دانیال صالحی مهر( مازندران)2- مجتبی سوری(خراسان رضوی)3- محمد مهدی تخشیده(بوشهر) و امیر سالار بابالو(آذربایجان غربی)

وزن دهم:1- حسین رحتمی نور(اصفهان)2- نیما مرادیان(لرستان)3-امیرحسین احمد لو(بوشهر) و نیما مرادیان(ایلام)