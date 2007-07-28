دکتر محمد مهدی مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: نقش امام خمینی (ره) به عنوان منادی وحدت، نقش آموزش و دانشگاه ها در اتحاد ملی و انسجام اسلامی، انتظار موعود، جهانی شدن و انسجام اسلامی، نقش وحدت در مقابل ناتوی فرهنگی، گفتمان دینی و انسجام اسلامی، وحدت و تفکر اندیشمندان دینی، جایگاه وحدت و انسجام در مدیریت اسلامی، نقش دانشگاه آزاد در اتحاد ملی و انسجام اسلامی، نقش عدالت اجتماعی در تحکیم اتحاد ملی، هنر، زبان مشترک گفتمان فرهنگ ها و اتحاد ملی و دفاع مقدس از موضوعات همایش های سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی است.

وی اظهار داشت: به منظور انسجام برنامه ها در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی با صدور بخشنامه ای تمامی اقدامات مرتبط با این سال در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی با هماهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه انجام می شود.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد تاکید کرد: در حوزه ستاد اقامه نماز، نمایشگاه آثار فرهنگی هنری و علمی استادان و دانشجویان در دانشگاه آزاد برگزار می شود. همچنین نمایشگاه بین المللی با موضوع نماز در رابطه با وحدت و انسجام اسلامی در ایران یا یکی از کشورهای همسایه برگزار می شود.

مظاهری ادامه داد: 12 همایش منطقه ای و بین المللی نیز در حوزه مرکز پژوهش های قرآن و عترت پیش بینی شده که با موضوعاتی نظیر شیوه های نوین تحقیق در زمینه علوم و قرآن، قرآن و جنبش نرم افزاری، کتاب شناسی قرآن، مضامین و مفاهیم مشترک میان قرآن و دیگر کتب آسمانی برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: بانک اطلاعاتی پایان نامه های قرآنی در سایت تسنیم و کتابخانه دیجیتال مرکز پژوهش های قرآن و عترت گسترش یافته است.