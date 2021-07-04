افزایش ناگهانی مصرف باعث اجرای برنامه خاموشی برق شد

هاجر عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خاموشی های اعمال شده گفت: از روز گذشته بخاطر افزایش ناگهانی مصرف برق و عدم تعادل بین تولید و مصرف، طبق اعلام شرکت برق منطقه ای استان ناچار شدیم بصورت پراکنده به مشترکین خاموشی اعمال نماییم.

وی تاکید کرد: برنامه خاموشی ها در سراسر کشور به نسبت مصرف برق هر استان اجرا می شود که هرمزگان بخاطر شرایط خاص آب و هوایی دارای کمترین میزان قطعی برق به نسبت به میانگین کل کشور است.

عبدی اضافه کرد: باتوجه به تداوم موج هوای گرم در استان و افزایش مصرف برق این احتمال وجود دارد که خاموشی ها در روزهای آینده هم ادامه داشته باشد. وی اضافه کرد: بار شبکه توزیع برق در هفته گذشته به ۲۳۸۰ مگاوات رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته است. در شرایطی که مصرف برق در حال اوج گیری است، این شرکت برای جلوگیری از فروپاشی شبکه ناچار به قطع برق برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به تبعات عدم اعمال خاموشی در صورت افزایش مصرف برق گفت: هنگامی که مصرف برق از توان تولید فراتر رود، شبکه تحمل بار مصرفی را نداشته و دچار فروپاشی می شود. در این شرایط که شبکه دچار خسارت شده، بازگرداندن آن به حالت عادی به یک شبانه روز زمان نیاز دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق در ادامه اظهار داشت: تامین برق مشترکین و جلوگیری از خاموشی های احتمالی به همراهی و مصرف بهینه برق توسط مشترکین در ساعات اوج بار بستگی دارد.

وی اضافه کرد: اگرچه ورود گرمای زودرس از اوایل اردیبهشت ماه نگرانیهایی برای تامین برق ایجاد کرد، اما گذر از این وضعیت سخت مستلزم مشارکت همه در مصرف بهینه برق است.