طرح سحرآمیزی برای حل بحران لبنان ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، برنارد کوشنر جمعه شب به محض ورود به لبنان در منطقه عین التینه با نبیه بری رئیس مجلس این کشور دیدار و درباره تحولات کنونی و طرح فرانسه به منظور نزدیک کردن دیدگاههای گروه های مختلف سیاسی لبنان و کمک به برون رفت از بحران این کشور بحث وتبادل نظر کرد.

کوشنر سپس به دیدار فواد سنیوره نخست وزیر لبنان رفت و با وی درباره تحولات لبنان گفتگو کرد. وزیر امور خارجه فرانسه پس از این دیدار در کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت : امیدوار به تداوم گفتگو میان طوایف لبنان هستیم و راه حل در دست لبنانی ها است و من طرح سحر آمیزی برای متوقف کردن بحران ندارم.

کوشنر گفت: ماموریت کنونی اعتماد سازی است و بحران کنونی لبنان بحران قدرت در میان گروه های لبنانی است. وی همچنین از لبنانی ها خواست تا راه حلی را ایجاد کنند که مورد پذیرش جهان عرب و کشورهای همجوار باشد.

وی سفر کنونی خود به بیروت را به منزله گامی دانست که به دنبال آن گام ها و دیدارهای دیگری صورت خواهد گرفت و درباره احتمال برگزاری نشست نمایندگان گروه های لبنانی شرکت کننده در نشست سن کلود فرانسه، در آینده نزدیک سخن گفت.

در همین حال، روزنامه الاخبار لبنان به نقل از منابع آگاه نوشت که دیدار کوشنر و بری در فضایی دوستانه برگزار شده است.

کوشنر اخیرا برای کمک به حل بحران هشت ماهه لبنان وارد عمل شد و توانست نمایندگان رده دوم گروه های سیاسی لبنان را به مدت دو روز در سن کلود گردهم آورد و این نشست سبب شکسته شدن یخ میان این گروه ها بدون دستیابی به نتیجه ای عملی تا این لحظه شده است.

وزیر امور خارجه فرانسه پیش از سفر به بیروت، ژان کلود کوسه ران فرستاده خود را هفته گذشته برای دیدار با نمایندگان گروه های لبنانی و زمینه سازی برای دیدار خود از بیروت به لبنان فرستاد و کوسه ران در طول سه روز حضور در بیروت به بحث و تبادل نظر با این نمایندگان برای کمک به حل بحران لبنان پرداخت.