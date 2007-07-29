به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این همایش که به همت گروه فلسفه دانشگاه لندن، انجمن فلسفه و مدرسه مطالعات پیشرفته برگزار میشود، به افتخار هایده ایشیگورو، ویتگنشتاینشناس بزرگ ژاپنی و استاد فلسفه دانشگاه توکیو برگزار میشود.
در این همایش هایده ایشیگورو از دانشگاه توکیو، برایان مکگینس از دانشگاه سینا، ماری مکگین از دانشگاه یورک، وارن گلدفارب از دانشگاه هاروارد، مایکل کرمر از دانشگاه شیکاگو، ولفگانگ کینزلر از دانشگاه نیا، کالین جانستون از انجمن فلسفه دانشگاه لندن و خوزه زالابازدو از پردیس دانشگاه لندن، هر یک درباره وجوه مختلف فلسفه ویتگنشتاین سخنرانی خواهند کرد.
لودویک ویتگنشتاین (1951ـ1886) فیلسوف بزرگ اتریشیالاصل یکی از برجسته ترین فیلسوفان سده بیستم است که در دو دوره فکری کاملاً مختلف در زندگیاش تاثیر شگرفی بر فکر بشر این سده نهاد و در کنار مارتین هایدگر، فیلسوف آلمانی، همواره از بزرگترین فیلسوفان این قرن خوانده میشود.
انجمن مایند، بنیاد ساسکاوا در بریتانیای کبیر، بنیاد آنگلو ژاپنی دایوا و آکادمی استفاده از حمایتکنندگان مالی این همایش هستند.
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