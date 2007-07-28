سرمربی تیم ملی عراق به موفقیت برزیلی ها می بالد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، سرمربی تیم ملی فوتبال عراق با بیان این مطلب اظهار داشت :" برای برزیل خیلی خوب است ، شرایط بسیار خاصی است ؛ دو مربی برزیلی در یک فینال در آسیا. شاید این اتفاق روزی هم در فینال جام جهانی بیفتد. چون مربیان برزیلی بسیاری در سراسر دنیا وجود دارد که یک تیم ملی در اختیارشان هست."

ویرا که از دهه 1980 ، رهبری بسیاری از تیم های آسیایی و آفریقایی را بر عهده داشته است، چیز زیادی از آنژوس که بعد از سال ها کار در برزیل برای اولین بار در آسیا مربیگری عربستان را پذیرفته نمی داند.

ویرا افزود:" خیلی خوشحالم. من اهمیت فوتبال را در دنیا می دانم و می بینم که در آسیا مردم دیوانه فوتبال اند. من مربیان زیادی در برزیل می شناسم که می توانند خیلی بهتر از من کار کنند ولی هنوز فرصت پیدا نکرده اند."

وی تصریح کرد:" هیچ کس فکر نمی کرد برزیل در کوپا آمه ریکا قهرمان شود ولی دونگا با نسل جدیدی از باریکنان این کار را کرد. برزیل مانند معدنی از طلاست و هرچه بیشتر بگردی بیشتر طلا می یابی."