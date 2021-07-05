اسکات میلر: نگران تحرکات طالبان هستیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال «اسکات میلر» فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان در مصاحبه ای تلویزیونی با شبکه «ای بی سی نیوز» مدعی شد که آمریکا باید نگران تحرکات اخیر طالبان باشد.

میلر در ادامه ادعایش افزود: «ما باید نگران باشیم! از دست رفتن مناطق و سرعت از دست رفتنشان باید نگران کننده باشد، به این خاطر که جنگ جنبه ای فیزیکی دارد، اما همزمان جنبه های روانی و اخلاقی را نیز در بر می گیرد و امید و روحیه داشتن اهمیت دارند و در عین حال که شما شاهد تحرکات طالبان از یک طرف به طرف دیگر کشور (افغانستان) هستید، نمی خواهید شاهد این اتفاق باشید که مردم امیدشان را ازدست بدهند و باور کنند که اکنون نتیجه از پیش تعیین شده ای به آنها ارائه شده است».

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکات میلر پیشتر نیز مدعی شده بود که با پایان یافتن فرآیند خروج نیروهای نظامی بین‌المللی از خاک افغانستان، این کشور در صورت عدم موفقیت در ایجاد اتحاد احتمالاً «با روزهای بسیار دشواری» روبرو خواهد شد.

ژنرال میلر در یک کنفرانس خبری مدعی شده بود که «هم اکنون وضعیت امنیتی در افغانستان مساعد نیست». وی در ادامه افزوده بود: «اگر سیر امور همینطور ادامه یابد، [وقوع] جنگ داخلی مطمئناً [تنها] مسیری است که می‌توان متصور شد».

آغاز فرآیند خروج ادعایی نیروهای نظامی آمریکا و ناتو از خاک افغانستان مصادف با افزایش میزان درگیریهای پراکنده در گوشه و کنار این کشور بوده است و بهانه ای برای آمریکایی ها جهت توجیه ادامه حضورشان تلقی می شود. این در حالی است که طبق ادعای واشنگتن، باقی مانده نیروهای نظامی آمریکا تا یازدهم سپتامبر ۲۰۲۱- پس از بیست سال جنگ فرسایشی و بی حاصل- خاک افغانستان را به طور کامل ترک خواهند کرد.

ادعای میلر در حالی مطرح می شود که کارشناسان بر این باورند که آمریکا عمداً شرایط را به گونه ای طراحی کرده که افغانستان به سمت «بی دولتی» و وقوع «جنگ داخلی» حرکت کند تا بهانه ای برای بازگشت و بازتوزیع نیروها در این کشور داشته باشد که در حوزه منافع مشترک ایران، روسیه و چین قرار گرفته و تسلط بر آن می تواند به معنای مهار این سه کشور باشد که در تقابل با سیاست های واشنگتن عمل می کنند.