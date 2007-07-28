به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد صبح امروز در مراسم افتتاح طرح قرض الحسنه پس انداز سکه در تالار وزارت کشور، 6 مردادماه را یکی از بزرگترین روزها برای بشریت عنوان کرد و افزود: ولادت امیر المومنین علی (ع) راه، هدف، روش و شیوه رسیدن به قله کمال را برای تمام بشریت به طور کامل روشن کرده است.

رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه امیر المومین علی (ع) نه متعلق به یک عصر، نسل و یا گروه یا طایفه خاص است، بلکه متعلق به تمام بشریت است، تصریح کرد: مادیون آمدند و بر فضای عالم غلبه کردند و به تمام زندگی انسان رنگ مادی زدند و به سر بشریت آورندن آنچه آوردند و جهنم را در این دنیا برای بشریت رقم زدند.

وی ادامه داد: انتقام، کینه ورزی، رقابت سنگین در تسلط بر منابع به طور یک جانبه، فاصله جویی و صف بندی نظام ارزشی را دگرگون کردند و لذت تنفس در یک فضای دوستانه را از بشریت سلب کردند.

احمدی نژاد تصریح کرد: خداوند بشریت را تنها نگذاشت و برای او یاور و پیش قراول فرستاد. پیامبران هدایای الهی برای بشریت هستند و الگوی زندگی متعالی را در مقابل چشم بشریت ترسیم می کنند. وی علی (ع) را بالاترین هدیه برای بشریت پس از پیامبر عنوان کرد.

وی شبکه بانکی را همچون خون در بدن انسان دانست و تصریح کرد: این شبکه خون قلب و رگ ها است که این رگ ها نیز درجه بندی دارد. از یک سو این قلب خون سالم را ارسال می کند تا کوچکترین ذره بدن انسان آن را تغذیه کند و آلودگی ها را جمع و تصفیه می کند و دوباره خون سالم می دهد.

رئیس جمهوری افزود: اگر فرضا این سیستم دچار عیب شود و به برخی از اندام ها بیشتر خون برساند و به برخی کمتر و یا اگر این خون سالم نباشد، تعادل بدن بر هم می ریزد.

وی با بیان اینکه نقش بانک مثل شبکه خون وخون سازی در بدن انسان است و باید منابع سالم را به تمام اجزاء اقتصادی تزریق کند، تصریح کرد: اگر این منابع به جایی بیشتر و به جایی کمتر از نیاز برسد عدم تعادل اقتصادی شکل می گیرد و یک جا کوچک و یک جا بزرگ می شود و فاصله ها زیاد می شود.

به گفته احمدی نژاد زمانی اقتصاد به طور هماهنگ و موزون رشد می کند که شبکه پولی به طور منظم و هوشمندانه کار خود را انجام دهد.

وی پرکارترین و دلسوزترین کارکنان دولت را فعالان در شبکه بانکی کشور عنوان کرد و فعالیت بانکی را کاری سخت، سنگین و پرفشار دانست و افزود: بحث اصلاح نظام بانکی به این معنا نیست که همکاران بانکی کوتاهی می کنند یا وظیفه خود را انجام نمی دهند، شبکه بانکی باید باز تولید و باز تعریف شود.

احمدی نژاد با طرح این سئوال که چرا زمانی که 50 درصد منابع بانک ها، پس انداز قرض الحسنه و قرض الحسنه جاری است، بانک ها برای ارائه تسهیلات به برخی افراد که نیاز به آن دارند سود 14، 15 درصدی دریافت کنند، گفت: برخی افراد که منابع قرض الحسنه را با سود پرداخت می کنند، دلیل آن را تورم عنوان می کنند. چه اشکال دارد که این 50 درصد را که منابع خود مردم است را به مردم به صورت قرض الحسنه جهت انجام کارهای ضروری بدهیم.

وی گفت: اگر این 50 درصد را به صورت قرض الحسنه به مردم بدهیم چقدر فضای عمومی جامعه آرام می شود. بانک ها خودسرمایه گذار، وام ده و قرض الحسنه هستند و تعهدات زیادی را می گیرند، این اسلام نمی شود. نگاه ما به پول و ثروت با نگاه سرمایه داری متفاوت است و نباید فقط به دنبال سود مادی باشیم.

رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه مردم آمادگی دارند تا این 50 درصد منابع قرض الحسنه بانک ها به 60،70 درصد افزایش یابد، افزود: نظام اقتصاد اسلامی یک نظام کامل و جامع است. وی با بیان اینکه جهش اقتصادی کشور با این وضعیت امکان پذیر نیست و باید این وضعیت را تغییر داد، افزود: برای این تغییر ده‌ها ابتکار با اتکاء به مردم می شود انجام داد.

به گفته احمدی نژاد به خاطر این وضعیت موجود منابع فراوانی از کشور قفل شده یا در دست عده ای خاص یا در قالب اموال غیر منقول است. وی با طرح این سئوال که چرا پول ها بلوکه شده است؟ گفت: این وضعیت نامطلوب است که عده ای ساختمان خریداری کنند، نگهدارند تا گران شود و سپس بفروشند، این کار اقتصادی نیست.

رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه مردم نباید خود را موجود و رقیب مردمی که می خواهند کاری اقتصادی انجام دهند، بدانند، اظهارداشت: باید نوع نگاهمان را تغییر دهیم و همه باید در خدمت شکوفایی کشور باشیم.

وی اولین هدف را تلاش برای پیشرفت کشور ذکر کرد و گفت: در کنار این عمل نیز زندگی خود مردم نیز اداره می شود و اگر قرار باشد که تمام مردم و تمام بانک‌ها هر یک برای خود تلاش کنند پیشرفت چندانی حاصل نخواهد شد.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: ایران کشور ضعیفی نیست و با برخورداری از منابع انسانی و مادی می تواند به سرعت چند برابر پیشرفت کند، کشور سرمایه عظیمی از نیروی انسانی را دارد که این نیروها را قفل کرده است و اجازه فعالیت آنها بری خدمت به کشور داده نمی شود.

وی اظهارامیدواری کرد که این قفل ها باز شود و راه نیز به گونه ای باز شود که منابع مالی به درستی به تمام بدنه اقتصادی کشور برسد. وی طرح قرض الحسنه پس انداز سکه را کاری مثبت ارزیابی کرد و گفت: مردم ایران نسبت به نگهداری سکه، طلا و پس انداز آنها عادت دارند بنابراین اینکه ابزاری برای پس انداز این منابع و اعطای آنها به صورت قرض الحسنه در بانک سیستم بانکی فراهم شد مثبت است.

رئیس جمهوری از مردم خواست تا با پس اندازسکه های خود در این طرح برای ارائه آن توسط بانک به افراد نیازمند با این طرح همراهی کنند و از بانک مرکزی نیز خواست با با این طرح همکاری نماید.

دراین مراسم همچنین رئیس جمهوری با اهداء یک قطعه سکه بهار آزادی به صندوق قرض الحسنه پس انداز سکه بانک رفاه در عضو این صندوق شد.