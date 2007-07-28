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۶ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۲۹

الیف شفق :

کنجکاوی من نسبت به عرفان بیش از مسائل روشنفکری است

کنجکاوی من نسبت به عرفان بیش از مسائل روشنفکری است

"الیف شفق" نویسنده مطرح ترکیه ای، عرفان اسلامی را زنجیره ای بی انتها دانست که به کسب حقایق درون و برون انسان کمک شایانی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندپندنت، "الیف شفق" نویسنده ترک، که به همراه اورهان پاموک به توهین به ترکیه متهم شد، در مصاحبه ای گفت: من شیفته عرفان اسلامی هستم. زنجیره عرفان اسلامی زنجیره ای بی انتهاست که به کسب حقایق درون و برون انسان کمک شایانی می کند. من هم به جهان خارج نظر دارم و هم به دنیای درون خود. اگر در دنیای برون تعارضی روی دهد درونم تحت تاثیر قرار می گیرد.

شفق در ادامه خاطرنشان کرد: کنجکاوی من نسبت به عرفان به مراتب بیش از مسائل روشنفکری بوده و شاید این برایم یک تعهد اخلاقی است. 

این نویسنده اضافه کرد: راه عرفان همیشه برای زنان باز است و برای همین است که اسلام بیشتر طرفدار حقوق زنان است. زنان اگر نتوانند به هر قدرتی در زندگی دست پیدا کنند می توانند آن را در دنیای عرفان و زندگی روحانی پیدا کنند. عرفان با فرهنگ و سنت کشورهای اسلامی عجین است و این را می توانیم در قصه ها و داستان هایی که بزرگان برای ما تعریف می کردند به وضوح ببینیم.

نویسنده رمان پرفروش "حرامزاده استانبول" که به زبان انگلیسی نوشته شد و در عرض یک ماه 150 هزار جلد فروخت، تصریح کرد: اگر گذشته یک کشور تاریک و سیاه هم باشد باید به آن توجه کرد و در مورد آن بیشتر دانست. ترکیه باید به گذشته اش بیشتر توجه کند و آمریکا به حال خود؛ چون گذشته ای ندارد. من فکر می کنم انسان نیاز به ترکیبی از خاطره و فراموشی دارد. بعضی از چیزها باید در خاطره حفظ شوند و برخی نیز به فراموشی سپرده شوند.

کد مطلب 525092

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