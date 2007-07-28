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۶ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۲۹

آزمون کاردانی فنی و حرفه ای در استان کرمان برگزار شد

کرمان - خبرگزاری مهر: آزمون کاردانی فنی و حرفه ای در 15 شهر و منطقه ی استان کرمان باحضور 21هزار و 453 نفر داوطلب برگزار شد.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان سازمان آموزش و پرورش استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: آزمون کاردانی فنی و حرفه ای دیروز در دو نوبت صبح برای رشته های فنی و بعد از ظهر برای رشته های حرفه ای، تربیت بدنی، کشاورزی و صنایع غذایی برگزار شد.

مهدی عطار نژاد اظهار داشت: این آزمون در شهرستان های کرمان، بافت، بردسیر، بم، جیرفت، راور، رفسنجان، زرند، سیرجان، شهربابک، عنبر آباد، قلعه گنج، کهنوج و منوجان با شرکت 21 هزار و 453 نفر داوطلب برگزار شد که از این تعداد 8 هزار و773 نفر زن و 12هزار و680 نفر مرد هستند.

کد مطلب 525110

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