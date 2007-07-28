آزمون کاردانی فنی و حرفه ای در استان کرمان برگزار شد

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان سازمان آموزش و پرورش استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت : آزمون کاردانی فنی و حرفه ای دیروز در دو نوبت صبح برای رشته های فنی و بعد از ظهر برای رشته های حرفه ای، تربیت بدنی، کشاورزی و صنایع غذایی برگزار شد .

مهدی عطار نژاد اظهار داشت : این آزمون در شهرستان های کرمان، بافت، بردسیر، بم، جیرفت، راور، رفسنجان، زرند، سیرجان، شهربابک، عنبر آباد، قلعه گنج، کهنوج و منوجان با شرکت 21 هزار و 453 نفر داوطلب برگزار شد که از این تعداد 8 هزار و 773 نفر زن و 12 هزار و 680 نفر مرد هستند .