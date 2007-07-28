چین نیروهای جدید به لبنان اعزام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه مردم چاپ چین، مرکز فرماندهی نظامی"چنگ دو" در جنوب غرب چین از آماده شدن سومین گروه نیروهای حافظ صلح این کشور برای اعزام به لبنان خبر داد.

این گروه جدید شامل ‪ ۲۷۵‬افسر و سرباز از بخش‌های عملیاتی و مهندسی است که ماموریت آنها در لبنان هشت ماه طول می کشد؛ این گروه از نظامیان چینی جایگزین گروه قبلی خواهند شد.

بر اساس این گزارش، بیش از ‪ ۹۰‬درصد از افسران اعزامی چین به لبنان دارای تحصیلات دانشگاهی و مسلط به زبان انگلیسی هستند.

وظیفه‌ این‌افراد مین روبی وخنثی کردن مواد منفجره،اجرای طرح‌های سازندگی و کمک رسانی به مردم لبنان است.

لازم به ذکر است، چین ‌اولین گروه از نظامیان خود در قالب نیروهای حافظ حافظ صلح که متشکل از ‪ ۱۸۲‬نفر بودند، مارس سال گذشته و دومین گروه از نظامیان خود متشکل از ‪ ۲۷۵‬نفر را فوریه سال جاری به لبنان اعزام کرده است.