امروزه در کشور ما یکی از رسوم رایج، دادن هدیه به یکدیگر به مناسبتهای مختلف از جمله اعیاد مذهبی، تولد و ازدواج است و از بین هدیههای مختلف اهداء سکه بسیار مرسوم است.
در بیشتر موارد کارمندان، کارگران و اقشار متوسط جامعه برای تهیه این هدیه با مشکل نقدینگی (به صورت مقطعی یا بلندمدت) مواجه هستند و از طرفی بخشی از جامعه درآمد مازاد خود را صرف خرید و پسانداز سکه به جهت انتفاع و ارزش افزوده آن مینمایند.
این گروه از جامعه در اکثر مواقع جهت حفظ و نگهداری سکههای خود با دلهره و نگرانی مواجهند. از سوی دیگر، نگه داشتن طلا و حبس کردن آن به عنوان یک عمل غیراقتصادی از لحاظ شریعت مقدس اسلام نهی شده است.
از این رو به طلای اندوخته شده نزد افراد، زکات تعلق میگیرد. لیکن پسانداز قرضالحسنه مسکوکات و طلا از پرداخت زکات معاف است.
در این شرایط، بانک طلا با کمک صندوق مهر امام رضا (ع) و برخی بانکهای کشور با هدف بهرهبرداری بهینه از سرمایههای راکد در خانواده در جهت توسعه منابع اشتغالزا و به منظور استفاده مناسب از سکه های طلای پس انداز شده در خانواده ها ، راه اندازی شد.
هدف از راه اندازی بانک طلا ، جهت دادن بخشی از سرمایه های راکد خانواده ها در مسیر توسعه و اشتغالزایی است. برآوردهای اولیه نشان می دهند که بیش از 100 میلیون سکه به عنوان سرمایه های راکد در اختیار خانواده هاست و تاکنون در مسیر تولید و سرمایه گذاری قرار نگرفته اند. به همین دلیل برای نگهداری سرمایه های خود ممکن است با مشکلات امنیتی نیز روبرو هستند.
نحوه فعالیت سپردهگذاری قرضالحسنه سکه طلا
در سیستم سپردهگذاری قرضالحسنه طلا، قرضدهنده سکههای خود را به صورت قرضالحسنه در اختیار بانک قرار میدهد و در مقابل، گواهی سکه را دریافت میکند و به ازای هر سکه از امتیاز مربوطه برخوردار میشود؛ سکه تمام 4 امتیاز، نیم سکه 2 امتیاز، و ربع سکه یک امتیاز در هر روز.
سپردهگذار میتواند در هر لحظه برای بازپس گیری مسکوکات خود اقدام نماید و همچنین گواهی سکه میتواند به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات در بانک رفاه مورد استفاده قرار گیرد.
در مقابل، افرادی که به عنوان قرضگیرنده و متقاضی، تمایل به گرفتن سکه دارند، د رحال حاضر میتوانند تا 3 قطعه سکه دریافت کنند.
مدت قرضگیری یک دوره 4ماهه خواهد بود که در صورت تایید شعبه تا 2 دوره یعنی حداکثر یک سال قابل تمدید است.
قرض گیرنده در قبال هر سکه دریافتی مبلغ 10 هزار تومان نزد شعب بانک رفاه، حساب سپرده قرضالحسنه خواهد داشت و به این ترتیب، در صورت داشتن شرایط لازم از جوایز حسابهای قرضالحسنه ریالی بانک رفاه نیز برخوردار خواهد شد.
شرایط قرضگیری سکهها عینا مشابه شرایط تسهیلات قرضالحنسه بوده و قرضگیرنده به ازای دریافت هر سکه تمام بهار آزادی بابت هر دوره 4 ماهه 2 هزار تومان کارمزد پرداخت مینماید.
