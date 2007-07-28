به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این جلسه علی قنادیان رئیس سازمان بسیج هنرمندان نیروی مقاومت بسیج گزارشی از اهداف، عملکردها و چشم‌انداز آینده سازمان ارائه کرد و در ادامه سردار سیدمحمد حجازی فرمانده نیروی مقاومت بسیج مقابله با تهاجم فرهنگی و کشف استعدادهای هنری جوان را از اهداف شکل‌گیری بسیج هنرمندان دانست.

در بخشی دیگر از نخستین نشست هیئت امنا سازمان بسیج هنرمندان، محمدحسین صفار هرندی سخنرانی کرد. وزیر ارشاد با آرزوی اینکه تفکر بسیجی بر تمام کشور سایه اندازد، ورود این تفکر به عرصه‌های هنری را راهی برای انسان‌سازی واقعی ذکر کرد و افزود: "بسیج هنرمندان باید بتواند جوانان را به سوی خود جذب کند. در این صورت بسیج هنرمندان با جوانان متعهد می‌تواند گریبان کسانی را که اعتقادی به این حرکت ندارند، بگیرد."

محمدرضا جعفری جلوه معاون سینمایی وزیر ارشاد، مجتبی رحماندوست مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران، محمدرضا سنگری نویسنده و پژوهشگر و خلیل عمرانی شاعر دیگر حاضران در این نشست بودند.