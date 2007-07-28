مکانیزم مولکولی ترس حاصل از آسیب های روحی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه یادگیری و حافظه پیکوور وابسته به موسسه تکنولوژی ماساچوست که نتایج تحقیقات خود را در مجله "نیچر نوروساینس" منتشر کرده اند، مکانیزم مولکولی ترس های ناشی از جراحات روحی را کشف کردند. این کشف می تواند در توسعه اولین داروی موثر درمان آسیب های حاصل از استرس های پس از آسیب های روحی کمک کند.

بنابراین گزارش، در سال 2004 یک سری از بررسی هایی که توسط ارتش انگلیس انجام شد، نشان داد که از هر هشت سربازی که از عراق بازگشته اند، یک سرباز از ترس ها و استرس های پس از آسیب های روحی جنگ رنج می برد. این محققان نشان دادند که آنزیمی با عنوان Cdk5 که مسئول تغییر پروتئین ها است، از بین بردن ترس های بوجود آمده در بافت های خاص را تسهیل می کند.

وقتی که فعالیت این آنزیم در فضای هیپوکمپوس مغز افزایش می یابد، ترس ها ادامه می یابند. هیپوکمپوس فضایی از مغز است که مسئول تجسم سازی ترس است.

این محققان با آزمایش موش ها مشاهده کردند که این آنزیم مسئول توانایی شکل دهی و حذف خاطرات مربوط به آسیب های روحی است. این دانشمندان موفق به حذف ترس در حیوانات آزمایشگاهی شدند.