تک رقمی شدن تورم از آرزوهای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، داود دانش جعفری در ششمین جلسه ارتباط مسئولان و مدیران استان قم با وزرا که توسط مجمع پیروان امام و رهبری قم تشکیل شده بود، گفت : نرخ تورم در سال 83 ، 2/15 دهم درصد بوده که این میزان در سال 84 به 1/12 دهم درصد و سال 85 به 6/13 دهم درصد رسیده است .

وی ادامه داد: در حال حاضر دولت از رشد تورم در کشور ناراحت و نگران است و در تلاش است تا این نرخ را تک رقمی کند .

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تک نرخی شدن تورم یکی از آرزوهای مردم و دولت در کشور است اظهار داشت: باید با تدابیری این نرخ را یک رقمی کنیم ، هر چند که مردم دچار مشکل شوند .

وی افزود: شاید این تدابیر مردم را در ابتدا دچار مشکل و سختی کند اما در دراز مدت تاثیر بسزایی خواهد داشت .

داوود دانش جعفری درادامه با اشاره به شاخص رشد اقتصادی در کشور گفت: این شاخص که به عنوان عامل مقایسه ای در کشور ها مطرح است ، در برنامه سوم توسعه رشد اقتصادی کشور 5/5 دهم درصد بود و این آمار در متوسط بر نامه اول تا سوم به 36/5 دهم درصد رسید و با توجه به اینکه 2 سال از برنامه چهارم توسعه در دولت نهم بوده در این 2 سیال برآورد اولیه رشد اقتصادی کشور 7/5 دهم درصد است .

وی ادامه داد: متوسط رشد اقتصادی دنیا در بین سالهای 2000 تا 2005، 8/2 دهم درصد است و کشورهایی که در آنها در آمد پایین است متوسط رشد 5 ساله 1/6 دهم درصد می باشد .

وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از اقدامات دولت نهم را افزایش طرح های عمرانی و سرمایه گذاری در این خصوص عنوان کرد و اظهار داشت: رشد هزینه های عمرانی کشور در سال 84 نسبت به سال 83 ، 2/64 دهم درصد افزایش داشته است .

وی ادامه داد: در متوسط برنامه سوم 4 هزار و 861 میلیارد تومان صرف هزینه های عمرانی شد که این رقم در سال 85 به 14 هزار و 556 میلیارد تومان رسید .

داوود دانش جعفری به انتقادهای برخی از مردم نسبت به افزایش هزینه های بخش عمرانی در دولت نهم اشاره کرد و گفت: برخی از افراد می گفتند که اختصاص این رقم به بخش عمرانی باعث رشد تورم می شود ، در حالی که همگان ناظر و شاهد کاهش رشد نرخ تورم در کشور بودند .

وی افزود: دولت در بخش عمرانی علاوه بر آن بودجه مذکور ، 24 میلیارد دلار نیز از در آمدهای نفتی به بخش عمرانی در کشور اختصاص داده است .

دانش جعفری با اشاره به شعار عدالت دولت نهم گفت: دولت نهم معتقد است که تمام بودجه ها و دیگر موارد در کشور باید در تمام کشور هزینه شود و تنها محدود به یک سری از استانهای خاص نشود .

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تصریح کرد: دولت در سال جاری با برنامه ریزی مناسب در تلاش است تا با اختصاص 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش ساخت مسکن مشکل مسکن جوانان را رفع کند .