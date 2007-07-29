تک رقمی شدن تورم از آرزوهای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، داود دانش جعفری در ششمین جلسه ارتباط مسئولان و مدیران استان قم با وزرا که توسط مجمع پیروان امام و رهبری قم تشکیل شده بود، گفت : نرخ تورم در سال 83 ، 2/15 دهم درصد بوده که این میزان در سال 84 به 1/12 دهم درصد و سال 85 به 6/13 دهم درصد رسیده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر دولت از رشد تورم در کشور ناراحت و نگران است و در تلاش است تا این نرخ را تک رقمی کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تک نرخی شدن تورم یکی از آرزوهای مردم و دولت در کشور است اظهار داشت: باید با تدابیری این نرخ را یک رقمی کنیم ، هر چند که مردم دچار مشکل شوند.
وی افزود: شاید این تدابیر مردم را در ابتدا دچار مشکل و سختی کند اما در دراز مدت تاثیر بسزایی خواهد داشت.
داوود دانش جعفری درادامه با اشاره به شاخص رشد اقتصادی در کشور گفت: این شاخص که به عنوان عامل مقایسه ای در کشور ها مطرح است ، در برنامه سوم توسعه رشد اقتصادی کشور 5/5 دهم درصد بود و این آمار در متوسط بر نامه اول تا سوم به 36/5 دهم درصد رسید و با توجه به اینکه 2 سال از برنامه چهارم توسعه در دولت نهم بوده در این 2 سیال برآورد اولیه رشد اقتصادی کشور 7/5 دهم درصد است.
وی ادامه داد: متوسط رشد اقتصادی دنیا در بین سالهای 2000 تا 2005، 8/2 دهم درصد است و کشورهایی که در آنها در آمد پایین است متوسط رشد 5 ساله 1/6 دهم درصد می باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از اقدامات دولت نهم را افزایش طرح های عمرانی و سرمایه گذاری در این خصوص عنوان کرد و اظهار داشت: رشد هزینه های عمرانی کشور در سال 84 نسبت به سال 83 ، 2/64 دهم درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: در متوسط برنامه سوم 4 هزار و 861 میلیارد تومان صرف هزینه های عمرانی شد که این رقم در سال 85 به 14 هزار و 556 میلیارد تومان رسید.
داوود دانش جعفری به انتقادهای برخی از مردم نسبت به افزایش هزینه های بخش عمرانی در دولت نهم اشاره کرد و گفت: برخی از افراد می گفتند که اختصاص این رقم به بخش عمرانی باعث رشد تورم می شود ، در حالی که همگان ناظر و شاهد کاهش رشد نرخ تورم در کشور بودند.
وی افزود: دولت در بخش عمرانی علاوه بر آن بودجه مذکور ، 24 میلیارد دلار نیز از در آمدهای نفتی به بخش عمرانی در کشور اختصاص داده است.
دانش جعفری با اشاره به شعار عدالت دولت نهم گفت: دولت نهم معتقد است که تمام بودجه ها و دیگر موارد در کشور باید در تمام کشور هزینه شود و تنها محدود به یک سری از استانهای خاص نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تصریح کرد: دولت در سال جاری با برنامه ریزی مناسب در تلاش است تا با اختصاص 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش ساخت مسکن مشکل مسکن جوانان را رفع کند.
وی تصریح کرد: اگر 10 درصد این تسهیلات در سال به ساخت مسکن داده شود سالانه 5/1 میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته خواهد شد.
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