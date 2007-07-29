صادرات فرش ایران روند نزولی دارد

به گزارش خبرنگارمهر، محمد رضا عابد در حاشیه افتتاح نمایشگاه فرش های دستبافت شمال غرب کشور در جمع خبرنگاران، سهم ایران در سال گذشته از بازار جهانی فرش را 405 میلیون دلار عنوان کرد .

وی با تاکید بر این مطلب که تلاش مرکز ملی فرش ایران گسترش صادرات فرش دستباف است افزود: سیاست مرکز ملی فرش ایران کاهش روند نزولی در زمینه صارات فرش و سپس افزایش روند صارات فرش است .

عابد خاطرنشان کرد: در حال حاضر سهم ما از بازارهای جهانی فرش دستباف 33 تا 40 درصد است که ارتقا این میزان هدف اصلی ما در برنامه ریزی های آینده مرکز ملی فرش ایران است .

وی یادآورشد: در واقع هدف ما این است که سهم ایران را در بازارهای جهانی و صادرات گسترش دهیم و در بازار حضور فعال و مصرف فرش را در بازارهای جهانی گسترش دهیم .

رئیس مرکز ملی فرش ایران عنوان کرد: در حال حاضر در بازارهای جهانی تولید سایر زیر اندازها نظیر فرش ماشینی، موکت و کف پوش گسترش یافته و این روند به ضرر فرش دستباف و اصیل ایرانی است .

عابد با تاکید بر این مطلب که در بازار حال حاضر صادرات فرش زیر اندازها جایگزین فرش دستباف شده است افزود: در بازار فرش دنیا سهم فرش دستباف از یک میلیارد و 900 میلیون دلار به یک میلیارد و 300 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است .

وی تاکید کرد: علت پیشرفت چنین فرش هایی تبلیغات گسترده و طرح هایی با سلایق مردم مطابق با دکوراسیون است که نسل امروز طرح ها و نقش های جدید می خواهد بنابراین باید در بازارهای جهانی تحقیق و با سلیقه یابی جدید تولید را افزایش دهیم .

عابد اصالت فرش ایرانی را مهم ترین شاخصه فرش ایران در بازارهای جهانی عنوان کرد و افزود: تمام طرح و نقش هایی که توسط رقبا در بازارهای جهانی عرضه می شود طرح و نقش فرش ایران است که کپی برداری می کنند و به نام فرش کاشان هند و اصفهان چین به بازارهای جهانی عرضه می کنند .

عابد تاکید کرد: 40 درصد درآمد روستائیان کشور ازراه تولید فرش دستباف است .