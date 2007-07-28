به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 2004 دانشمندان ناسا و اسا، این شبه ستاره را که 99942 Apophis نام دارد و با شناسه 2004 MN4 شناخته می شود، کشف کردند. اما تنها در چند روز گذشته خبر این کشف منتشر شده است.

عنوان آپوفیس برگرفته از نام رب النوع مارگونه تاریکی مصر باستان است.

این شبه ستاره که قطری در حدود 320 متر دارد، می تواند در گروه شبه ستاره ها و ستاره های دنباله داری قرار گیرد که هنگام عبور از کنار زمین، برای این سیاره خطرساز باشند.

براساس گزارش اکونومیست، این شبه ستاره چهار بار در سالهای 2013 ، 2021 ، 2029 و 2036در فاصله بین 35 هزارو200 و 38 هزارو 800 کیلومتری ازکنار زمین عبور می کند.

این فاصله کمی بیش از یک دهم فاصله میان ماه و زمین است. تاثیرات جاذبه خورشید و جاذبه زمین می توانند باعث حرکت چرخشی سریع این شبه ستاره شود. این سرعت می تواند زمین را خطرات جدی مواجه کند.

به اعتقاد دانشمندان ناسا و اسا، اولین گذر نزدیک زمین این شبه ستاره که در سال 2014 انجام می شود، می تواند ابزارهای ماهواره ای اطراف زمین را با مشکلات جدی روبرو کند، چراکه زمان لازم برای دور کردن این ابزارها بسیار اندک است.

باوجود این، آژانس های فضایی آمریکا، اروپا، چین، ایتالیا، روسیه و ژاپن قصد دارند اولین ماموریت حفاظتی خود را به منظور آماد سازی شرایط لازم برای کنترل این تهدید به زودی آغاز خواهند کرد.