باید با تفکرات "چه گواریستی" در دانشگاه ها مقابله کنیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مشهد مقدس دکتر باقر خرمشاد معاون فرهنگی وزرات علوم و تحقیقات و فناوری در نشست گروه فرهنگی نهمین هم اندیشی علمی و پژوهشی اساتید بسیجی کشور، به اساتید بسیجی گفت : چون شما نظام را از خودتان می دانید، ترجیح داده اید در مسیر از بالا به پایین حرکت کنید در حالی که باید از پایین به بالا حرکت کنید تا زمانی که در قدرت هم نیستید بتوانید تاثیر گذاری خود را حفظ کنید .

وی درابتدا با اشاره به تحقیقی که بر روی 15 هزار دانشجو درخصوص با رابطه آنها با دین صورت گرفته ، گفت: 22 درصد از پرسش شوندگان از لحاظ دینی بسیار قوی بودند ، 75 درصد متوسط و مابقی خیلی کم ، که 18 درصداز این افراد بعد از فارغ التحصیل شدن از لحاظ دینی قوی ، 57 درصد متوسط و بقیه کم و خیلی کم شده اند.

خرمشاد ادامه داد: باتوجه به این آمار متوجه می شویم بعد از فارغ التحصیلی آمار دانشجویان متدین خیلی کم نشد اما دانشجویانی که از لحاظ دینی متوسط بوده اند از متوسط به سمت کم و خیلی کم رفته اند که این نشان می دهد ما سرمایه گذاری اصلی را باید در آموزش و پرورش داشته باشیم تا از آموزش و پرورش این افراد متوسط را به سمت بالا بکشانیم.

معاون فرهنگی وزارت علوم و تحقیقات ادامه داد: یکی از معضلات اصلی ما در این رابطه اوقات فراغت است اگر جمهوری اسلامی توانست معضل اوقات فراغت را حل کند بسیاری از آسیب های و معضلات را نیز می توان حل کرد، ما باید در حوزه اوقات فراغت به صورت جدی برنامه ریزی کنیم چرا که در جهان جهانی شده یا باید این اوقات را پر کنید یا دیگران برایتان پر می کنند .

وی ایجاد خانه های فرهنگ در خوابگاه های دانشجویی را در همین راستا دانست و افزود: علاوه بر ایجاد خانه های فرهنگ که از استانهای محروم ایجاد آن را آغاز کرده ایم ،امسال امیدواریم پانصد هزار "فرهنگ کارت" بین دانشجویان توزیع کنیم تا دانشجویان بتوانند با استفاده از این کارت ها بین 20 تا 75 درصد از مراکز فرهنگی تخفیف بگیرند.

خرمشاد درادامه بحث خود به "برخورد نرم" اشاره کرد وگفت: شرایط فعلی کشور همانند اوایل انقلاب است در آن زمان سه گروه اسلام گرا ، لیبرال و مارکسیت وجود داشتند که در حال حاضر نیز در فضای دانشجویی ما شاهد تفکرات "چه گواریستی" و چپ جدید هستیم و وارد فضای برخورد نرم شده ایم چرا که این گروه ها در حال به چالش کشیدن اسلام گرا ها در نشریاتشان هستند که این برخورد نرم مقابله نرم را می طلبد.

معاون فرهنگی وزارت علوم و تحقیقات در پایان یکی از وظایف اصلی اساتید بسیجی را آماده کردن فضای سالم در دانشگاه ها برای برگزاری انتخابات مجلس هشتم عنوان کرد و گفت: این انتخابات باید در راستای منافع نظام و بر خلاف جهت و چالش هایی که از بیرون و درون کشور که می خواهند ایجاد کنند ، برگزار شود.