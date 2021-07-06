به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد کرونا ی شهرستان پلدختر امروز سه شنبه با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مسئولان شهرستان پلدختر و… بدون حضور رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها برگزار شد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، وضعیت شهرستان پلدختر به لحاظ شیوع بیماری کرونا قرمز است و در چنین شرایطی ضرورت اطلاع رسانی و هشدار به مردم در راستای مقابله با شیوع بیشتر این بیماری در شهرستان لازم به نظر می‌رسد.

آنچه که مهم به نظر می‌رسد اطلاع رسانی مصوبات این جلسه از سوی رسانه‌ها با توجه به شرایط قرمز شهرستان در بین مردم است، موضوعی که از سوی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مورد بی توجهی قرار گرفته است.

عبدالرضا شهبازی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل شرایط قرمز کرونا ما خبرنگاران را به جلسه دعوت نکرده‌ایم.

وی با بیان اینکه با توجه به وضعیت قرمز شهرستان، جلسه عمومی نبوده و تنها با حضور نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه، فرماندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شده است عنوان کرد: موضوعات مطرح شده در جلسه را نیز از طریق کانال تلگرامی دانشگاه علوم پزشکی اطلاع رسانی کرده‌ایم.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که بر اساس تصاویر و فیلم منتشر شده در کانال تلگرامی دانشگاه علوم پزشکی این جلسه با حضور افراد و مسئولان زیادی برگزار شده و گویا تنها رسانه‌ها به رغم نقش مؤثر و تأثیر گذار در اطلاع رسانی به مردم، نباید در این جلسه حضور پیدا می‌کردند.