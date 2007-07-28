چهار پایگاه خدمات سلامت رایگان در شمال تهران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی منطقه یک شهرداری اعلام کرد: پایگاه های سلامت در مجتمع آموزشی شهید صادقی در ده ولنجک، مدرسه راهنمایی آیین روشن در قیطریه، دبیرستان دختران بوعلی سینا در فرمانیه و مدرسه کاشفی در امامزاده قاسم (ع) ، از روز شنبه 6 مرداد ماه آماده خدمات رسانی به شهروندان هستند.

بر اساس این گزارش، در هفته اول اجرای طرح ، 5 پایگاه سلامت در محله های نیاوران ، ازگل، شهرک نفت ، چیذر و سوهانک راه اندازی شد و شهروندان از خدمات رایگان پزشکی ، دندانپزشکی ، مشاوره مامایی ، تغذیه ، روانشناسی ، تست برست،... استفاده کردند.

شایان ذکر است ، پایگاه های فوق همه روزه از ساعت 16 تا 20 آماده ارائه خدمات رایگاه به شهروندان منطقه هستند وتاکنون نیز بیش از یک هزار نفر به پایگاه های سلامت منطقه مراجعه و از خدمات پزشکی آن بهره مند شده اند.

سه خانه سلامت در محله های شمال تهران افتتاح شد

بنا بر گزارش مهر، روابط عمومی شهرداری منطقه یک نیز اعلام کرد: به منظور ارتقای سطح سلامت و جلب مشارکت های مردمی در ارائه خدمات آموزشی به شهروندان ، سه خانه سلامت در محله های شمال تهران افتتاح شد.

در پنجمین روز از اجرای طرح جهادی 137 در محله های دربند، محمودیه و ولنجک ، سه خانه سلامت با حضور مدیر کل اداره سلامت شهرداری تهران و معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک و همچنین شورایاران محلی به بهره برداری رسید.

بر اساس این گزارش ، با توجه به کمبود آگاهی مردم به مسائل اجتماعی و پزشکی در این خانه های سلامت با رویکرد محله محوری و رساندن محله ها به محله های سالم با مشارکت اهالی ، کلاس های آموزش مهارتهای زندگی ، کانون های سالمندان ، جوانان ، بانوان ، پزشکان و ... تشکیل خواهد شد.

گفتنی است ، تا پایان سال شش خانه سلامت دیگر در نواحی منطقه یک راه اندازی می شود.