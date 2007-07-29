آیت الله تسخیری: پایبندی به مفاهیم واقعی اسلام عاملی برای تقریب مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، آیت ‌الله تسخیری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 2 مرداد ماه طی سخنانی در همایش "محمد رسول الله (ص)؛ الگوی انسجام اسلامی" در سوریه یادآور شد: اسلام و پیامبراکرم باتشریح و به ‌کار بردن راهکارهای فکری، عقیدتی، عاطفی، حقوقی و قانونی برای تحقق انسجام، مسلمانان را به یک نهضت جامع درهمه این زمینه ‌ها دعوت کردند.

وی افزود: اسلام ما را به همبستگی و انسجام می‌رساند، به شرط آنکه در همان راهی گام بگذاریم که اسلام برای ما تعیین کرده است.

حجت‌الاسلام اختری سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه نیز در سخنانی گفت: ما به ‌شدت به وحدت و همبستگی نیازمندیم نه تفرقه و تجزیه.

سفیر ایران در سوریه ابراز امیدواری کرد که این گردهمایی اسلامی با قوت و اقتدار به مقابله با تفکرات مسموم و تفکرات نادرستی برخیزد که امت را تحریک می‌کند و تفرقه می‌آفریند.

دومین همایش "محمد رسول الله (ص)؛ الگوی انسجام اسلامی" 2 و 3 مرداد ماه از سوی سفارت و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی و همکاری مجمع جهانی تقریب میان مذاهب اسلامی و وزارت اوقاف سوریه، در محل کتابخانه ملی اسد در شهر دمشق برگزارشد.