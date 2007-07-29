حضرت علی (ع) الگویی برای جامعه ممتاز الهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد خاتمی با بیان اینکه وظیفه ما که افتخار شیعه علی را داریم سنگین تر است ، گفت: امام علی در زمان خود تنها بود، بعد از آن هم تنها بود، هنوز هم با همه تحولاتی که در تاریخ بشری رخ داده تنها است. راز و مرز آن این است که علی از تاریخ بزرگتر بود به همین دلیل تنها می ماند.

خاتمی با تأکید بر اینکه علی برای جامعه ممتاز الهی در آینده الگو است، گفت: دوره طلایی نظام و جامعه اسلامی در آینده است نه در گذشته، حضرت بقیه الله که خداوند او را برای آینده بشریت قرار داده فرزند علی و بازتابنده آن شخصیت است. ما انتظار زمانی را می کشیم که بشر از نظر عقلانی و عاطفی رشد کرده باشد.

رئیس مؤسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها در ادامه گفت: امام علی برای توانمندسازی جامعه برنامه داشت و خواستار جامعه ای محترم، دارای امکانات برای بر طرف کردن نیازها ، دارای رشد معنوی و دارای حرمت و حق بود و از این جهت جامعه بشری را به لحاظ مادی و معنوی ثروتمند می خواست .

وی افزود: حضرت علی برای تولید ثروت در جامعه تلاش گسترده ای انجام داد و آن را در اختیار جامعه قرار داد تا خانواده ها روی پای خود بیایستند. علی (ع) در حکومت کمتر از 5 ساله خود با آنکه دائما درگیر جنگ و توطئه و نفاق بود اما در ایام آخر عمر خود افتخار می کند که در سراسر عراق انسانی نیست که سرپناهی نداشته باشد و از نان گندم نخورد.

خاتمی در ادامه با طرح این سؤال که علی (ع) چگونه توانست جامعه خود را توانمند کند ، گفت: علی در دوران حکومت خود برای انسان حتی مخالفان خودش حرمت قائل بود و کسی که به او ناسزا می گفت روزی آن را قطع نمی کرد و آنها را تشویق به نقد می کرد. او از استبداد رأی برائت می جست که در هیچ دوره تاریخ این گونه نبوده است و خواستار حکومتی بود که اگر در آن کسی مورد ستم قرار می گرفت بتواند بدون لکنت زبان اعتراضش را بیان کند .

رئیس مؤسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها تأکید کرد: الان معنای آن حرف امام خمینی (ره) را می فهمیم که در تاریخ و در پاسخ به این سؤال که از وی پرسیدند چه الگویی را برای حکومت خود انتخاب خواهید کرد، گفت علی(ع) الگوی حکومت ماست.

خاتمی در پایان گفت: ما در کشورمان دارای امکانات وسیعی هستیم که باید به فعلیت برسد و در اختیار همه قرار گیرد، افتخار ما این است که در نظامی به نام اسلام و منتسب به امیرالمؤمنین به سر می بریم و همه این موارد وظیفه ما را سنگینتر می کند .

