به گزارش خبرنگار مهر، برگزارکنندگان جشنواره ونیز پنجشنبه گذشته فهرست کامل فیلم هایی را که در هفتاد و پنجمین سالگرد این جشنواره به نمایش درمی آیند اعلام کردند که در میان آنها 15 فیلم آمریکایی شامل "دارجلینگ لیمیتد" وس اندرسن و "مایکل کلیتن" تونی گیلروی با بازی جرج کلونی و هفت فیلم بریتانیایی حضور دارند.



35 فیلم بلند دیگر نیز برای نمایش در جشنواره انتخاب شده اند. در عین حال سینمای آسیا که همیشه مورد علاقه مارکو مولر، رئیس جشنواره ونیز، بوده و فیلم های ایتالیایی در جشنواره امسال حضوری بارز دارند. مولر گفت: "خیلی از فیلم های جشنواره امسال به زبان انگلیسی هستند، چرا که این کشورها هر گاه که نیاز باشد، حاضرند تن به خطر بدهند. فیلم های برگزیده بسیار نوآورانه با ستاره هایی بسیار بزرگ هستند. ما همچنان در جستجوی فیلم های غافلگیرکننده و بدیع هستیم و فرقی نمی کند این فیلم ها از کدام کشور باشند."

براد پیت در نمایی از "ترور جسی جیمز به دست رابرت فورد ترسو"

در میان فیلم های آمریکایی بخش مسابقه ونیز جز "دارجیلینگ لیمیتد" و "مایکل کلیتن" می توان اشاره کرده به "آماده شده" برایان دی پالما درباره جنگ در عراق و نوع پوشش خبری حوادث این کشور، "ترور جسی جیمز به دست رابرت فورد ترسو" ساخته اندرو دومینیک با بازی براد پیت در نقش جسی جیمز، "در دره الله" پل هاگیس درباره سربازی که از عراق بازمی گردد و با بحرانی خانوادگی رو به رو می شود، "من اینجا نیستم" تاد هینز درباره زندگی باب دیلن و تریلر "هوس، احتیاط" آنگ لی که تولید مشترک چین و آمریکاست و داستان آن در شانگهای دوران جنگ جهانی دوم روی می دهد.



فیلم لی تنها فیلم آسیایی جشنواره امسال نیست؛ "خورشید نیز طلوع می کند" ساخته جیانگ ون محصول مشترک چین و هنگ کنگ، "جنگو وسترن اسپاگتی" تاکشی میکه از ژاپن و فیلم تایوانی "کمکم کن اروس" به کارگردانی لی کنگ شگ از دیگر فیلم های آسیایی شصت و چهارمین جشنواره فیلم ونیز هستند. از دیگر فیلم های قابل اشاره در بخش مسابقه می توان از "بازرس" ساخته کنت برانا نام برد. این بازیگر و فیلمساز بریتانیایی سال گذشته نیز فیلم "فلوت جادویی" را در ونیز داشت. "این یک دنیای آزاد است"، فیلم جدید کن لوچ و درام ایتالیایی "شیرین و تلخ" ساخته آندرا پورپوراتی نیز در بخش مسابقه حضور دارند.



"تاوان" ساخته جو رایت با بازی کایرا نایتلی، جیمز مک آووی و ونسا ردگریو که فیلم افتتاحیه جشنواره امسال است نیز در بخش مسابقه شرکت دارد. در میان 21 فیلم بخش مسابقه فیلم هایی از مصر، فرانسه، کانادا و روسیه حضور دارند و امسال برای دومین سال پیاپی تمام فیلم های بخش مسابقه برای اولین بار در دنیا در ونیز نمایش داده می شوند. مولر گفت از 57 فیلم بلند بخش های مسابقه و خارج از مسابقه 51 فیلم نمایش افتتاحیه خود را در ونیز جشن می گیرند.



ضمن اینکه برگزارکنندگان جشنواره دو فیلم را به عنوان سورپریز درنظر گرفته اند، یک فیلم در نیمه شب نمایش داده می شود و فیلم دیگر هم در بخش مسابقه حضور دارد که به این ترتیب تعداد فیلم هایی که برای دریافت جایزه معتبر شیر طلا با هم رقابت می کنند به 22 فیلم می رسد. نام این دو فیلم بعدا اعلام می شود. دست اندرکاران جشنواره سال گذشته نیز یک سورپریز داشتند: "همچنان زندگی" جیا ژانگکه که در بخش مسابقه نمایش داده شد و در نهایت شیر طلایی ونیز را از آن خود کرد.



هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره امسال را کاترین بریا فیلمساز 59 ساله فرانسوی، جین کمپیون کارگردان و فیلمنامه نویس 53 ساله نیوزیلندی، امانوئل کریالز کارگردان و فیلمنامه نویس 42 ساله ایتالیایی، الخاندرو گونزالز ایناریتو فیلمساز 44 ساله مکزیکی، فرزان اوزپتک فیلمساز 48 ساله زاده ترکیه و پل ورهوفن فیلمساز صاحبنام و 69 ساله هلندی تشکیل می دهند.



از فیلم های مطرح بخش خارج از مسابقه می توان به "رویای کاساندرا" جدیدترین فیلم وودی آلن، "ورای سال ها" ایم کوون تائک از کره جنوبی و "کریستوفر کلمبوس: یک معما" ساخته مانوئل دی اولیویرا پرتغالی اشاره کرد که همگی در بخش جنبی "اساتید ونیزی" شرکت دارند.



جشنواره شصت و چهارم با نمایش "برادران خونی" الکسی تان به پایان می رسد که جان وویکی از تهیه کنندگان آن است و ضمنا به عنوان بخشی از بخش جنبی "شب های ونیز" نمایش داده می شود. "مهمانی شکار" ساخته ریچارد شپارد و "خاطرات پرستار بچه" با بازی اسکارلت جوهانسن از دیگر فیلم های این بخش هستند. جوهانسن سال گذشته هم با فیلم "کوکب سیاه" در ونیز حضور داشت.



در بخش "شب های ونیز" نسخه اصلاح شده وسترن کلاسیک "به خاطر یک مشت دلار" سرجو لئونه نمایش داده می شود. کلینت ایستوود با این فیلم به شهرت رسید و در عین حال ژانر وسترن اسپاگتی با آن شکوفا شد. البته نام این فیلم در میان 32 فیلم وسترن مرمت شده در بخش جنبی "وسترن اسپاگتی" دیده نمی شود که اجرای آن با کوئنتین تارانتینو است و اسامی آنها هفته گذشته اعلام شد. نسخه های اصلاح شده چند فیلم کلاسیک دیگر نیز در جشنواره امسال نمایش داده می شوند که قدیمی ترین آنها "تعصب" ساخته سال 1917 دیوید وارک گریفیث است.



با توجه به فیلم های انتخاب شده انتظار می رود با حضور چهره های سرشناس مانند کلونی، پیت، جوهانسن، آلن، نایتلی، ردگریو، لوچ، برانا، آنگ لی و جیانگ روی فرش قرمز ونیز، این دوره جشنواره نیز مانند سال های قبل بسیار پرزرق و برق و خبرساز باشد. کالین فارل، تامی لی جونز، ریچارد گیر، سوزان ساراندن، بیل موری، آنجلیکا هیوستن و سیدنی پولاک از دیگر کسانی هستند که احتمالا به ونیز می آیند.



جشنواره فیلم ونیز از 29 اوت تا هشتم سپتامبر برگزار می شود و هر چند امسال شصت و چهارمین دوره این جشنواره است، اما هفتاد و پنجمین سالگرد تولد خود را جشن می گیرد. جنگ جهانی دوم و مشکلات مالی در برخی سال ها باعث شد این جشنواره معتبر اروپایی در دوره هایی برگزار نشود.



اسامی فیلم های انتخاب شده جشنواره فیلم ونیز امسال به شرح زیر است:



فیلم افتتاحیه: "تاوان"، جو رایت (بریتانیا ـ آمریکا)



بخش مسابقه:



"دارجیلینگ لیمیتد"، وس اندرسن (آمریکا)

"بازرس"، کنت برانا (بریتانیا ـ آمریکا)

"کائوس"، یوسف شاهین (مصر)

"آماده شده"، برایان دی پالما (آمریکا)

"ترور جسی جیمز به دست رابرت فورد ترسو"، اندرو دومینیک (آمریکا)

آدرین برودی در نمایی از "دارجیلینگ لیمیتد"

Nessuna qualita agli eroi، پائولو فرانچی (ایتالیا)

"مایکل کلیتن"، تونی گیلروی (آمریکا)

"نگهبانی شب"، پیتر گرین اوی (کانادا ـ فرانسه ـ آلمان ـ لهستان ـ هلند ـ بریتانیا)

En la cuidad de Sylvia، پیلائه لوپز دی آیالا، خاویر لافیته (اسپانیا)

"در دره الله"، پل هاگیس (آمریکا)



"من اینجا نیستم"، تاد هینز (آمریکا)

"خورشید نیز طلوع می کند"، جیانگ ون (چین ـ هنگ کنگ)

"کمکم کن اروس"، لی کنگ شگ (تایوان)

La Graine et le mullet، عبدالطیف کشیش (فرانسه)

"هوس، احتیاط"، آنگ لی (تایوان)



"این یک دنیای آزاد است"، کن لوچ (بریتانیا ـ ایتالیا ـ آلمان ـ اسپانیا)

L ora di punta، وینچنزو مارا (ایتالیا)

"جنگو وسترن اسپاگتی"، تاکشی میکه (ژاپن)

"12"، نیکیتا میخالکف (روسیه)

"شیرین و تلخ"، آندرا پورپوراتی (ایتالیا)

"عشق های آستری و سلادون"، اریک رومر (فرانسه ـ ایتالیا ـ اسپانیا)



بخش خارج از مسابقه:



"رویای کاساندرا"، وودی آلن (بریتانیا ـ آمریکا)

"کلئوپاترا"، خولیو برسانه (برزیل)

La Fille coupee en deux، کلود شابرول (فرانسه)

"ورای سال ها"، ایم کوون تائک (کره جنوبی)

"افتخار یک فیلمساز"، تاکشی کیتانو (ژاپن)

"کریستوفر کلمبوس: یک معما"، مانوئل دی اولیویرا (پرتغال ـ فرانسه)



شب های ونیز:



"به خاطر یک مشت دلار"، سرجو لئونه (ایتالیا ـ اسپانیا ـ آلمان)

"برادران خونی"، الکسی تان (تایوان ـ چین ـ هنگ کنگ)

REC، پاکو بلازا و خوم بالاگوئرو (اسپانیا)

"شمال دور"، آصف کاپادیا (بریتانیا ـ فرانسه)

"مهمانی شکار"، ریچارد شپارد (آمریکا ـ کروواسی ـ بوسنی)

"خاطرات پرستار بچه"، شاری اسپرینگر برمن، رابرت پولچینی (آمریکا)

Nocturna، آدریا گارسیا، ویکتور مالدونادو (اسپانیا ـ فرانسه)



افق‌ها:



"تعطیلات غم‌انگیز"، شینجی آئویاما (ژاپن)

Mal nascida، خوائو کانیخو (پرتغال)

"جویندگان 2.0"، الکس کاکس (بریتانیا)

"معجزه مدئا"، تونیو دی برناردی (ایتالیا)

Cochochi، لورا آملیا گازمن، ایزرئیل کاردناس (مکزیک ـ بریتانیا ـ کانادا)



"با دختری از سرزمین سیاه"، جون سو ـ ایل (کره جنوبی ـ فرانسه)

"تاریخ ریشار او"، دامین اودول (فرانسه)

"ضیافت پاییز"، ویکو اونپو (استونی)

"سکوت در حضور باخ"، پر پورتابلا (اسپانیا)

"اکسدوس"، پنی وولکاک (بریتانیا)

"مبهم"، لو یوئه (چین)