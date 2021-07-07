به گزارش خبرگزاری مهر، رکسانا باطبی افزود: زئونوز طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، بیماری‌ها یا عفونت‌هایی هستند که به طور طبیعی بین انسان و حیوانات مهره دار قابل انتقال هستند.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۶٠ درصد بیماری‌های عفونی منتقله به انسان‌ها، منشأ حیوانی داشته و زئونوز هستند و همچنین ٧۵ درصد بیماری‌های عفونی نوپدید نیز از نوع زئونوز محسوب می‌شوند.

باطبی افزود: به دلیل نزدیکی زندگی انسان با حیوانات در مناطق شهری و روستایی و همچنین استفاده روزمره از فرآورده‌های دامی، تمامی انسان‌ها در معرض خطر ابتلاء به بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان قرار دارند.

رئیس گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انتقال بیماری‌های زئونوز را از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم به انسان عنوان کرد که در نوع اول بیماری از طریق تماس مستقیم یا گزش یا خراش یا تماس با ترشحات بدن حیوان بیمار به انسان منتقل می‌شوند.

به گفته وی، در روش غیرمستقیم نیز عامل بیماری زا از طریق یک واسطه مانند پشه به انسان منتقل می‌شود. مثلاً انسان در اثر گزیده شدن توسط یک حیوان مبتلا به هاری به این بیماری دچار می‌شود و متأسفانه میزان حیوان گزیدگی در ایران رو به افزایش است.

باطبی خاطرنشان کرد: در تمام مواردی که افراد مورد حیوان گزیدگی قرار می‌گیرند برای جلوگیری از بروز هاری بلافاصله به فرد واکسن هاری تزریق می‌شود، زیرا در صورت ابتلای فرد متأسفانه امکان درمان وجود ندارد و مرگ وی حتمی است.

وی افزود: بنابراین پیشگیری در مورد بیماری هاری اهمیت زیادی دارد و مردم باید در وهله اول از حیوان گزیدگی اجتناب کنند و در صورت بروز این حادثه بلافاصله و در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه کنند.

باطبی با اشاره به وجود واحدهای پیشگیری و درمان هاری در مراکز بهداشتی دانشگاه با حضور پرسنل کارآزموده و امکانات درمانی خاطرنشان کرد: در این مراکز، ضمن آموزش به مردم، افراد آسیب دیده نیز تحت درمان قرار می‌گیرند و اقدامات درمانی لازم نظیر شست و شوی محل گزش، تجویز و تزریق واکسن ضد هاری و تجویز سرم ضد هاری در این مراکز انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: فردی که دچار گزش حیوانات می‌شود با مراجعه به نزدیک ترین مرکز یا خانه بهداشت به نزدیک ترین مرکز تخصصی درمان و پیشگیری از بیماری هاری، ارجاع داده شوند. ‌