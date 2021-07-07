وسایل بازی خطرآفرین در پارک های ایلام/ دادستانی ایلام ورود کرد

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: با فرارسیدن فصل تابستان و آغاز موسم تفریح و فراغت، دانش‌آموزان و کودکان، روزها و شب‌ها پارک‌های سطح شهر پذیرای خیل عظیمی از خانواده‌هایی هستند که برای رهایی از گرمای طاقت‌فرسا به درختان در فضاهای باز اماکن تفریحی پناه می‌برند.

اما در این بین برخی حوادث در پارک‌ها و شهربازی‌ها که ناشی از رعایت نکردن موارد ایمنی و غیراستاندارد بودن وسایل بازی است، دل‌پذیر بودن این ساعت‌های خوش را به اضطراب و نگرانی تبدیل کرده‌است.

در سال‌های گذشته به‌دفعات بسیار شاهد آسیب دیدن کودکان در هنگام استفاده از وسایل بازی در پارک‌ها و شهربازی‌ها در استان ایلام بوده‌ایم.

بااین‌وجود فصل تابستان هرچند می‌تواند برای تمامی اهالی شهر به فصل خاطره‌انگیز و مفرح تبدیل شود، اما دراین‌بین بسیاری از خانواده‌ها هستند با خاطره‌ای تلخ از مصدوم شدن فرزندان خود در انتظار پیگیری مسئولان مربوط برای استانداردسازی وسایل بازی در پارک‌ها و شهربازی‌های سطح شهر هستند.

متأسفانه دریکی از شب‌های گذشته در پارک چغاسبز شهر ایلام شاهد مصدوم شدن کودک ایلامی در حین استفاده وسایل این پارک بودیم، درپی وقوع این حادثه افشار خسروی زاد دادستان ایلام دستور پیگیری را صادر کرد.

ورود دادستانی ایلام به مسئله وسایل بازی غیراستاندارد

جانشین دادستان ایلام در این ارتباط اظهار کرد: با دستور دادستان ایلام با توجه به اهمیت ویژه در سلامت جسمی بچه‌ها، با دستگاه‌های مرتبط جلسه‌ای ویژه برگزار و موارد نقص بررسی و در دستور رفع نقص قرار گرفت، چنانچه کوتاهی خاصی در این زمینه مشاهده شود با عوامل مختلف برخورد جدی قضائی خواهد شد.

رضا امیری مقدم با اشاره به اینکه شهرداری‌ها باید نسبت به استاندارد سازی تجهیزات بازی موجود در زمین‌های بازی اقدام کنند مسوله کرونا نمی‌تواند بهانه‌ای برای گریز از قانون باشد، اظهار داشت: شهرداری‌ها موظف و مکلف هستند نسبت به اجرای مصوبات این جلسه اقدام کنند.

یکی از شهروندان ایلامی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: امروزه پارک‌ها به دلیل فضای بکر و طبیعی می‌توانند جایگزین مناسبی برای سفر باشد چرا که بسیاری از مردم به دلیل بالا بودن تورم و هزینه‌های بالا امکان سفر رفتن ندارند.

وسایل بازی براثر گذشت زمان فرسوده شده‌اند

علی رشیدی در ادامه گفت: با توجه به استقبال خوب مردم در شهر ایلام از پارک‌ها و فضاهای باز شهری، لذا مسئولان باید زمینه ایمنی را برای بازی کودکان این خانواده‌ها در پارک‌ها فراهم کنند تا در حین استفاده از وسایل بازی دچار مشکل و آسیب نشوند.

وی عنوان کرد: با توجه به گرمای طاقت‌فرسای این روزها در شهر ایلام در طول روز امکان تفریحی برای بچه‌ها وجود ندارد، لذا خانواده‌ها با خنک شدن هوا در شب‌ها به پارک‌ها مراجعه می‌کنند.

رشیدی ادامه داد: ازدحام و شلوغی در پارک‌ها از یک طرف و استاندارد نبودن وسایل بازی از طرف دیگر باعث بروز مشکلاتی شده‌است و ما باید با دلهره و ترس همراه کودکان خود در حین بازی و مراقبت از آنها باشیم.

وی در پایان گفت: متأسفانه وسایل بازی براثر گذشت زمان فرسوده شده‌اند و استاندارد لازم را برای استفاده کودکان ندارد لذا از مسئولان مربوطه تقاضا داریم نسبت‌به رفع مشکل و جلوگیری از تلفات بیشتر در این زمینه اقدام کنند.

وسایل بازی در پارک‌های ایلام غیراستاندارد هستند

مدیرکل استاندارد ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وسایل بازی متعلق به شهرداری‌های استان متأسفانه فاقد استاندارد و مجوز بهره برداری هستند.

مهناز همتی در ادامه عنوان کرد: این اداره کل در سال گذشته طی گزارش‌های فنی و علمی که توسط شرکت‌های بازرسی مورد تأیید این سازمان تهیه و تنظیم شده بود موارد نقص همه وسایل بازی مستقر در پارک‌ها و غیر استاندارد بودن آنها را به شهرداری ایلام و سایر شهرداری‌ها اطلاع رسانی کرده است.

وی ادامه داد: تجهیزات پارک چغاسبز نیز بنا بر بازرسی کارشناسان فنی شرکت‌های تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، فاقد استانداردهای لازم بوده و استفاده از این وسایل برای کودکان خطر آفرین است و مالکین باید نواقص اعلام شده از سوی استاندارد استان را مرتفع و هر چه سریع‌تر نسبت به انجام وظایف و تعهدات خود در خصوص استاندارد سازی وسایل بازی اقدام کنند.

وی افزود: شهرداری هر شهرستان به عنوان مالک و بهره بردار این تجهیزات موظف و مکلف به رفع نقص و در ادامه ملزم به دریافت مجوز استاندارد است.

همتی اظهار داشت: با عنایت به مکاتبات متعدد این اداره کل با شهرداری‌ها مخصوصاً شهرداری ایلام در خصوص رفع نواقص و استانداردسازی تجهیزات بازی مستقر در زمین‌های بازی، تاکنون متأسفانه اقدام به رفع و اصلاح نواقص نشده و استاندارد ایلام نیز مراتب را به مراجع قضائی ارجاع داده است.

وی گفت: متأسفانه تاکنون هیچکدام از وسایل بازی متعلق به شهرداری ایلام و سایر شهرداری‌ها موفق به دریافت مجوز استاندارد نشده‌اند و از نظر استاندارد استفاده از این وسایل برای عموم ممنوع است.

مدیرکل استاندارد ایلام اضافه کرد: عواقب هرگونه اتفاق یا حادثه‌ای برعهده مالکین و یا بهره برداران آن (شهرداری‌ها) است.

متأسفانه تا کنون شهرداری‌ها موفق به اخذ مجوز بهره برداری استاندارد برای هیچکدام از تجهیزات بازی مستقر در زمینهای بازی خود نشده‌اند.

مطابق آخرین بازرسی انجام شده از زمین‌های بازی استان تعداد ۲۳۳ تجهیز بازی در این زمین‌ها مستقر هستند و تعداد زیادی از آنها از نظر ایمنی و کاربری خطرناک هستند.