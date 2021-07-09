ابهام در گزینش آزادکاران اعزامی به مسابقات جهانی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اعلام ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۱ توکیو، نوبت به نحوه انتخاب مسافران رقابتهای جهانی رسید که گفته می‌شد بیشترین شانس حضور در مسابقات جهانی، متعلق به جاماندگان از المپیک است.

در این خصوص چرخه نسبتاً پیچیده‌ای تعریف و لازم الاجرا شد که چندین تورنمنت بین المللی و رقابتهای مختلف داخلی از جمله جام تختی و انتخابی را در بر می‌گرفت اما یک نکته در این چرخه، چندان به مذاق مدعیان رفتن به جهانی خوش نیامد که آن هم بند فرصت دادن به مدال آوران المپیک بود.

برخی از کشتی گیران جامانده از المپیک معتقد بودند حالا که نتوانستند در این میدان بزرگ حضور یابند، اعزام به رقابتهای جهانی، سهم مسلم آنهاست و نباید دوباره پشت نفرات المپیکی قرار گیرند.

به هر حال اظهارات و انتقادات مختلفی مطرح و در نهایت اعلام شد، برخی کشتی‌گیران المپیکی در صورت کسب مدال، می‌توانند در رقابتهای جهانی هم به میدان بروند!

این روند باعث شد تا محسن کاوه مدیر فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد هم در واکنش به این ابهامات وارد صحنه شود و بار دیگر بخشی از چرخه انتخابی را تشریح کند.

به گفته کاوه، با توجه به فاصله کوتاه زمانی بین المپیک و رقابت‌های جهانی نروژ، قطعاً امکان برگزاری مسابقاتی تحت عنوان انتخابی نیست، بدین ترتیب یک چرخه انتخابی در نظر گرفته شد که شامل جام تختی، تورنمنت‌های برون مرزی، مسابقات جوانان و امید و همچنین نظم و انگیزه اردویی بود.

مدیر فنی تیم ملی کشتی آزاد در این خصوص گفت: «بنا را بر این گذاشتیم که اگر کسی مدال المپیک بگیرد در رقابت‌های جهانی هم ملی‌پوش خواهد شد و دلیل این تصمیم هم این است که بالاتر از مدال المپیک نداریم و کسی‌که در المپیک مدال بگیرد قطعاً می‌تواند در رقابت‌های جهانی هم به مدال برسد.»

البته برخی معتقدند این فاصله زمانی اندک، ممکن است محدودیت‌هایی را در روند آماده سازی و ریکاوری این کشتی گیران بوجود آورد که کاوه در واکنش به این موضوع هم گفت: «فاصله بین المپیک و رقابت‌های قهرمانی جهان به اندازه‌ای هست که مدال‌آوران المپیک بتوانند بدن‌شان را به یک فرم ایده‌آل برای حضوری موفق در رقابت‌های قهرمانی جهان هم برسانند. این تصمیم که مدال‌آوران المپیک را به مسابقات جهانی اعزام خواهیم کرد را به مرحله اجرا در خواهیم آورد، مگر اینکه کشتی‌گیری انگیزه کافی یا شرایط مناسبی را برای موفقیت در رقابت‌های جهانی نداشته باشد.»