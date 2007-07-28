"18 بیت" در خانه فیلم نور نقد و بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای دینی اعلام کرد نشست نقد و بررسی این فیلم که اولین فیلم سینمایی درباره مولاناست، با حضور کیوان اروندیان کارگردان و محمدرضا جوانروح منتقد در سرسرای نور موزه برپا شد. داستان این فیلم روایت حسامالدین یگانه خوشنویسی است که مثنوی را کتابت میکند. در پایان کار کتابت، نگارش "18 بیت" آغاز مثنوی با مشکل رو به رو میشود ...
در نشست نقد این فیلم، جوانروح به هستیشناسی و معرفتشناسی آثار مولانا و خلاصهای از تاریخچه زندگی این شاعر و عارف بزرگ پرداخت. اروندیان نیز در معرفی اثر خود گفت: "داستان این فیلم حول پیام مولانا در 18 بیت آغازین مثنوی که در تمام شش دفتر تکرار میشود، اتفاق افتاده و در حقیقت اعتقاد من این است که این 18 بیت "نینامه" پیام مثنوی است." وی در ادامه به تضاد موجود در آثار مولانا و نگاه متفاوت این عارف شهیر پرداخت و به نمادهای فیلم اشاره کرد.
در ادامه این برنامه مراسم ویژه میلاد حضرت علی(ع) با بریدن کیک هزار و چهارصد و پنجاهمین سال تولد آن امام بزرگوار با حضور رضا درستکار مسئول خانه فیلم نور، استاد نصرالله مدقالچی گوینده سینما، تلویزیون و رادیو که در این فیلم نیز گویندگی متن را بر عهده داشت و جمعی از هنرمندان برگزار شد.
همچنین در همین روز تابلو نقاشی خیبر (حضرت علی (ع) در 18 سالگی) اثر استاد اسفندیار احمدیه پدر انیمیشن ایران با حضور سیدمحسن هاشمی سرپرست موزه هنرهای دینی امام علی (ع) توسط استاد به موزه اهدا شد.
سی و دومین نشست خانه فیلم نور موزه هنرهای دینی امام علی (ع) همزمان با زادروز مولیالموحدین (ع) با نمایش و نقد فیلم عرفانی "18 بیت" برگزار شد.
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