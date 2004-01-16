تركيه خواسته هاي اروپا را برآورده كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر رو به نقل از خبرگزاري رويترز، "رومانو پرودي" رييس كميسيون اروپا روز جمعه اظهار داشت: "تركيه با سرعت چشمگيري در تصويب اصلاحات لازم براي گشايش گفتگو با اتحاديه اروپا پيش رفته است."

پرودي در ديدار خود از تركيه همچنين اعلام كرد كه كميسيون در سال جاري در باره گشودن باب گفتگوهايي با تركيه در زمينه اصلاحات سياسي و حقوق بشر اين كشور تصميم گيري خواهد كرد.

وي افزود: عملكرد اقتصادي تركيه و مسائل قبرس بر اين قضاوت تاثيري نخواهد داشت.