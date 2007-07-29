شرایط تبدیل خودروهای مسافربر شخصی به تاکسی

سرهنگ رسول ضیاءالدین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای تبصره 13 قانون بودجه، ستادی به منظور شناسایی و ساماندهی مسافربرهای شخصی در وزارت کشور ایجاد گردید که بعد از ثبت نام از متقاضیان ، 200 هزار نفر در کشور خود را به عنوان مسافر بر شخصی معرفی کردند.

وی افزود: بعد از پالایش اطلاعات ارسالی این افراد، اطلاعات 140 هزار نفر بدون نقص بود و برای آنها کارت سوخت صادر شد، که تاکنون فقط 47 هزار مسافر بر شخصی برای دریافت کارت سوخت اقدام نموده اند.

سرهنگ ضیاءالدین با اشاره به نحوه دریافت کارت سوخت توسط این متقاضیان گفت: مسافربرهای شخصی جهت دریافت کارت سوخت باید بعد از رنگ آمیزی نواری بعرض 20 سانتیمتر در قسمت جلو وعقب خودرو، نصب برچسب تاکسی و دریافت معرفی نامه از تاکسیرانی به واحدهای راهنمایی و رانندگی شهر خود مراجعه نمایند.

وی بالابردن کیفیت خودروهای مسافربر را یکی از اهداف عمده در بحث ساماندهی مسافربرهای شخصی عنوان کرد و گفت: در بحث ساماندهی مسافربرهای شخصی، بعد از جلسات کارشناسی متولیان طرح مقرر شد که بر مبنای آیین نامه اجرایی تمرکز امور تاکسیرانی، خودروهای با عمر کمتر از 5 سال را می توان به عنوان تاکسی بکار گرفت و پلاک آنها را به پلاک عمومی تبدیل نمود.

سرهنگ ضیاء الدین افزود: در خصوص خودروهای با عمر بالاتر از 5 سال نیز ستاد اجرایی تبصره 13 قانون بودجه تصمیم بر اسقاط این خودروها و ارایه خودروی جدید به رانندگان آنها دارد.

وی در ادامه با تاکید بر نظارت دقیق بر نحوه عملکرد این خودروها تاکید کرد: در طرح ساماندهی خودروها، مزایای ارایه شده فقط به خودروهایی تعلق می گیرد که در خطوط مشخص شده فعال باشند و در صورت عدم فعالیت کارت سوخت آنها باطل می شود.