تشدید اقدامات امنیتی در اسلام آباد / کشته شدن یک نظامی انگلیسی در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی عملیات انتحاری روز گذشته در نزدیکی "لعل مسجد" در اسلام آباد، پلیس پاکستان اقدامات امنیتی خود در اطراف این مسجد را افزایش داد.

-از سوی دیگر خبر می رسد در پی انتشار خبر مذاکره "پرویز مشرف" رئیس جمهور پاکستان با "بی نظیر بوتو" نخست وزیر سابق این کشور در امارات و در پی آن تکذیب این خبر از سوی مقامهای پاکستان، با اعتراضاتی از سوی مردم این کشور روبرو شد.

آخرین تحولات افغانستان :

دولت کره اعلام کرد که در صورت به بن رسیدن مذاکرات دولت افغانستان با طالبان درباره آزادی گروگان های کره ای، به احتمال زیاد نیروهای خود را تا اواخر سال جاری میلادی از افغانستان خارج می کند.

در همین رابطه طالبان عصر امروز اعلام کرد که از وقت کشی دولت افغانستان در برآورده کردن خواسته های آنها درقبال آزادی گروگان های کره ای خسته شده است ؛ طالبان تهدیدهای روزهای گذشته خود مبنی بر احتمال کشتن گروگان های کره ای را تکرار کرد.

این در حالی است که با ورود فرستاده ویژه کره جنوبی به افغانستان، مذاکرات دولت این کشور با طالبان از صبح امروز آغاز شده است.

در همین رابطه، رادیو "سوا" اعلام کرد که دولت افغانستان به منظور تسریع روند آزاد سازی گروگان های کره ای با آزادی چهار عضو طالبان که هم اکنون در زندان های افغانستان هستند موافقت کرده است.

در جریان درگیری های امروز افغانستان، یک نظامی انگلیسی در این کشور کشته شد که با کشته شدن این نظامی شمار کشته های ارتش انگلیس در افغانستان در سه روز گذشته به سه نفر رسید.