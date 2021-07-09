موفقیت والیبال در المپیک دور از دسترس نیست/ بازیکنان باید بجنگند

مصطفی کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لیست ۱۲ نفره تیم ملی والیبال در المپیک توکیو گفت: نظر نهایی و همه تصمیمات با سرمربی و کادر فنی تیم ملی است؛ باید آن را به فال نیک بگیریم. شاید در یک الی دو اسم صحبت‌هایی مطرح باشد اما باید این را در نظر گرفت که سرمربی پس از پایان لیگ ملت‌ها به یک جمع‌بندی رسیده و با توجه به نقاط ضعف، نفرات جدیدی را جایگزین کرده تا بتواند نقاط ضعف را جبران کند.

کارشناس والیبال ادامه داد: لیگ ملت‌ها به پایان رسیده اما والیبال خیر. فضا، فضای المپیک است. همه باید کمک کنیم. اگر می‌خواهیم موفقیتی به دست آوریم که دور از دسترس نیست، باید تیم ملی را حمایت کرد. ما می‌توانیم تیم‌های ژاپن، کانادا و ونزوئلا را شکست دهیم. مقابل لهستان هم می توانیم نتیجه خوبی کسب کنیم.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون والیبال افزود: اگر شروع خوبی در بازی‌های المپیک داشته باشیم، می‌توانیم به هدفمان برسیم. تقریباً ۱۱ بازیکن همان نفرات لیگ ملت‌ها هستند و شاید یک جابجایی صورت گرفته است. به هر حال هر تیم تنها از ۱۲ بازیکن می‌تواند در المپیک استفاده کند و همین دست مربی را می‌بندد. نکته مهم این است که بازیکنان در المپیک انگیزه بالایی دارند تا بدرخشند. به همین دلیل همین انگیزه می‌تواند به تیم ملی کمک بسیاری کند.

کارخانه اظهار داشت: به عنوان کسی که سال‌ها در والیبال مربیگری کرده‌، توصیه‌ام این است که در زمان باقی‌مانده به المپیک، تمرینات با کیفیتی انجام شود؛ تمریناتی که با عشق و صمیمیت همراه باشد و از آن لذت ببرند.

وی در پایان گفت: بازیکنان باید در المپیک مهارت خود را نشان دهند و با ذهن و روح قوی وارد المپیک شویم. درست مثل یک سرباز، المپیک جایی است که بازیکنان باید بجنگند اما هوشمندانه. اینجا دیگر جای اشتباه نیست. بهترین ارنج از لیگ ملت‌ها برای المپیک بسته شده است.