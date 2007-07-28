افزایش نارضایتی صهیونیست ها از اولمرت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونت، نتایج جدیدترین نظرسنجی‌ها نشان می‌ دهد با وجود تغییراتی که "ایهود اولمرت" در کابینه داده و با وجود برقراری آرامش نسبی در مرزهای این رژیم و آغاز ایجاد پویایی در روند صلح با فلسطینیان، محبوبیت وی بسیار کاهش یافته است.

بنابر نتایج این نظرسنجی، تنها هشت درصد از شرکت‌ کنندگان، اولمرت را تایید کردند و در مقابل 22 درصد "ایهود باراک" وزیر جدید جنگ از حزب کار را به وی ترجیح دادند و 36 درصد "بنیامین نتانیاهو" رهبر حزب راست ‌گرای مخالف لیکود را برگزیده اند.

بنابر این گزارش، با وجود اینکه حزب لیکود از حزب کار و حزب کادیما به رهبری اولمرت در کسب تایید رای ‌دهندگان پیش است، اما هنوز هم در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام پیروزی این حزب دشوار است.

نتایج این نظرسنجی نشان داد، حزب لیکود تنها 26 کرسی را در پارلمان به دست خواهد آورد و در مقابل 33 کرسی برای حزب کار و 11 کرسی برای کادیما خواهد بود و بدین ترتیب ائتلاف راستگرایان 58 تا 60 کرسی از 120 کرسی پارلمان یعنی کمی کمتر از اکثریت مطلق را نصیب این ائتلاف خواهد کرد.

تعیین "ایهود باراک" به ریاست حزب کار در اواسط ماه ژوئن و پس از آن انتخاب وی به سمت وزیر جنگ محبوبیت حزب کار را در برابر راستگرایان افزایش داد.

این نظرسنجی را مؤسسه "دحاف" با شرکت 500 نفر و با ضریب خطای 5/4 درصد انجام داده است.

محبوبیت اولمرت در میان جامعه صهیونیستی، پس از شکست‌های پی‌درپی ارتش رژیم اشغالگر قدس در جنگ تابستان گذشته به لبنان رو به کاهش نهاد.

